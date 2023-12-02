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(الإسلامية للعلوم الطبية): لا علاج للايدز حاليا لكن يمكن تجنبه والوقاية منه

12/2/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 2 – 12 (كونا) -- أكد رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله أن فيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) لا يمكن علاجه حاليا فيما يمكن تجنبه والوقاية منه مبينا انه يمثل مشكلة صحية عالمية وأصاب 86 مليون شخص تقريبا وأودى بحياة 40 مليون منذ اكتشافه حتى الآن.
وقال الجار الله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للإيدز تحت شعار (اعطاء زمام القيادة للمجتمعات) ان الفيروس ما زال ينتقل ويهدد جميع بلدان العالم اذ اثبتت احصائية 2022 وفاة مليون ونصف حالة بينها 750 وفاة لأسباب مرتبطة بالفيروس.
ودعا الى تمكين كافة قطاعات المجتمع بكل مكوناته السياسية والطبية والدينية والإعلامية لتحقيق الهدف العالمي من أهداف التنمية العالمية المستدامة (SDGs) المتمثلة في وضع نهاية لجائحة الإيدز بحلول عام 2030 عبر التكاتف في تطبيق جميع السياسات العلاجية والوقائية والتأهيلية التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.
واضاف انه يجب تعبئة جميع أصحاب المصلحة ومضاعفة الجهود بشكل مشترك من أجل ضمان نجاح الاستجابة للإيدز وحث الناس في جميع أنحاء العالم على إذكاء الوعي بوباء الإيدز والعدوى بفيروسه وإبداء تضامن دولي من أجل التصدي له.
واعتبر أن الاحتفاء باليوم العالمي للإيدز فرصة للشركاء من القطاعين العام والخاص لإذكاء الوعي بحالة الايدز والتشجيع على إحراز التقدم في الوقاية منه وعلاج مرضاه ورعايتهم في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وقوعه وكذلك في شتى ربوع العالم.
ونوه بجهود المنظمة في الوقاية من الإيدز والأمراض الجنسية واصدارها وثيقة لمواجهته ولاستنهاض دور الدين والأخلاق في الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا ومقاومة عوامل الخطورة ومسببات المرض.
وأفاد أن الوثيقة شددت على أهمية العمل مع المنظمات والمؤسسات الشرعية والفقهية والصحية العربية والإقليمية والإسلامية والدولية لوضع الأسس والادلة والأطر الكفيلة بتنفيذ الفعاليات والإجراءات التي تفيد الجميع بهدف تحسين الصحة الجنسية وتعزيز التوجهات التي تمنع وتحد من السلوكيات الخطرة والمنافية للطبيعة البشرية.
وأوضح أن الوثيقة أكدت ضرورة تطبيق إعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لعامي 2020 - 2021 بشأن الإيدز لتحقيق الهدف العالمي بالقضاء على الإيدز بحلول عام 2030 وأهمية الالتزام الدولي والسياسي وتعزيز العمل الصحي المشترك لدمج الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا وعوامل الخطورة التي تؤدي إليها في برامج أعمال التنمية الوطنية المستدامة.
ولفت الى أن الوقاية تتلخص بضرورة مواجهة وتجنب جميع عوامل الخطورة وبخاصة تجنب الشذوذ والعلاقات الجنسية غير الشرعية والكحوليات والمخدرات مع إجراء ختان طبي طوعي للذكور وضمان جميع إجراءات الوقاية من المرض داخل مؤسسات الرعاية الصحية.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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