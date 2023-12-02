وزير الخارجية: الأردن ومصر يلعبان دورا محوريا لوقف الحرب على غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

- لن نحيد عن موقفنا إزاء القضية الفلسطينية.. ومقدسات القدس في حمى الوصاية الهاشمية.

- على المجتمع الدولي الالتفات لخطورة الاعتداءات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية.

- علينا مواصلة العمل لوقف العدوان على غزة ومواجهة تهديدات المستوطنين.

- المجتمع الدولي يواجه تحديا لمصداقيته لعدم التزام إسرائيل بالقرارات الدولية.

- استمرار العنف بالمنطقة ستكون له تداعيات على مستوى العالم.

عمان 2 كانون الأول (بترا)- أشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بالعلاقات المصرية الأردنية ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في كل المجالات والأزمات، مؤكدا أن القاهرة وعمان لديهما مواقف تاريخية ورؤىً متطابقة بشأن العديد من القضايا العربية والدولية.

وقال الصفدي، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان الزميل خالد العيسوي، إن التشاور والتنسيق والتواصل بين مصر والأردن هو نهج مستمر دائما بين البلدين الشقيقين، ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة الشهر الماضي كان التنسيق والتواصل مكثفا وبدأ منذ اللحظات الأولى للأحداث في غزة.

وأضاف أن مصر والأردن ومنذ الحرب الإسرائيلية على القطاع يبذلان، وما زالا، جهودا حثيثة لوقف الهجمات ضد المدنيين من أبناء غزة، مؤكدا أن القاهرة وعمان يلعبان دورا محوريا من أجل وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الصفدي قائلا" لم ندخر جهدا منذ اليوم الأول للحرب من أجل وقفها وتخفيف العبء على الأشقاء في غزة وتواصلنا مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين والأشقاء والأصدقاء من أجل وقف الحرب وعدم اتساع دائرتها بالمنطقة ولكن إسرائيل تتعنت وتريد تدمير غزة ولم تستمع لصوت العقل والحكمة".

وأوضح أنه منذ اللحظات الأولى كان جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبد الفتاح السيسي يحذران من التصعيد ويحثان ويعملان مع الشركاء الدوليين لوقف نزيف الدم وإدانة الجرائم بحق المدنيين، مؤكدا أن جلالة الملك والرئيس السيسي راعيان دائمان وأساسيان للسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للقاهرة وعمان والأمتين العربية والإسلامية.

وشدد الصفدي على رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن أو مصر، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه الرئيس السيسي شددا على ذلك في مختلف لقاءاتهم، وفي مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن الموقف المشترك والعلاقة بين البلدين الشقيقين كان قد عبر عنه جلالة الملك في ما كتبه على حسابه الرسمي على منصة اكس "نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد، الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".

كما لفت الصفدي إلى التعاون والتنسيق الوثيق بين المملكة وجمهورية مصر العربية في جهود إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ومن خلال مطار العريش، ليتم إيصالها لغزة من خلال معبر رفح.

وبشأن الهدنة التي تم التوصل إليها بمشاركة مصر وقطر مع الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل تخترقها، قال الصفدي، إن مصر بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء في قطر من أجل الوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية، مشيدا بدور مصر المحوري الذي ساهم في تحقيق هذه الهدنة الإنسانية والتشاور المستمر مع الشركاء من أجل تمديدها ووقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع والوصول إلى وقف إطلاق النار الدائم.

واعرب عن إدانة الأردن استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين.

وحول جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وجولاته الخارجية ولقاءاته الدولية التي ساهمت في توضيح الصورة للعالم، قال الصفدي إن جلالته ومنذ بداية الحرب ولأنه يعرف خطورتها على المنطقة والعالم، قام بعدة زيارات خارجية وأوروبية من أجل التحذير من تداعيات الحرب.

وأردف الصفدي قائلا إن هذه الزيارات واللقاءات ساهمت وبشكل كبير في توضيح صورة الحرب الإسرائيلية على غزة وخطورتها وعملت على تحول ولو جزئي في مواقف الدول التي كانت تساند وتسمع فقط إلى الرواية الإسرائيلية المضللة، موضحا أنه ثمة أصوات تتعالى الآن، وإذا ما نظرنا إلى المواقف الدولية نرى أن هنالك تطورا ملحوظا في هذه المواقف باتجاه الدعوة لوقف إطلاق النار الدائم والعودة إلى التفاوض.

وشدد الصفدي على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية، منبها إلى أن ذلك لم يحظ بالاهتمام الدولي كما حدث في غزة.

واشار إلى أن عام 2023 يعد الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات، محذرا من مغبة استمراره وتأثيره المباشر على السلم والأمن الدوليين.

ونوه إلى أن إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها أو يدعو إلى ضرورة وقف الحرب، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي، وعلينا الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة ومواجهة تهديدات المستوطنين في الضفة الغربية أيضا.

وأكد الصفدي أن "إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن في السابق وإذا لم تلتزم في المستقبل فعلى المجتمع الدولي أن يواجه التحدي الأكبر لمصداقيته"، محذرا من استمرار العنف في المنطقة لأن تداعياته ستكون عالمية ودولية.

وطالب بضرورة استغلال الحالة التي أصبح عليها حاليا المجتمع الدولي بشأن رؤيته لإنهاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، مؤكدا أن العالم الآن يؤمن أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا سبيل لإنهاء العنف بالمنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية عبر حل الدولتين.

وأعاد الصفدي التأكيد على أن الأردن سيعمل مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين من أجل إعادة اهتمام العالم بعملية السلام باعتباره ركيزة أساسية في سياسته الخارجية وسيتواصل مع الجميع من أجل إعادة عملية السلام والتفاوض لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن الأردن لديه ثوابت بشأن القضية الفلسطينية وأهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ولن يحيد عن هذه الثوابت مهما كانت التضحيات، مؤكدا أن الأردن كان ومازال وسيستمر مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في كافة المحافل الدولية إيمانا بتاريخية وقدرية فلسطين بالنسبة للأردن قيادة وحكومة وشعبا.

ولفت الصفدي إلى أنه ورغم كل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتي نحذر منها وندعو دائما إلى وقفها، ستظل المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية التاريخية لما لها من أهمية في الحفاظ على هذه المقدسات، مؤكدا أن الشعب الأردني والفلسطيني والمقدسات في خندق واحد تاريخيا وجغرافيا وإنسانيا وعربيا ووطنيا.

وحول السياسية الخارجية للأردن وثوابتها، أكد أن الأردن ومنذ التاريخ يرفع راية السلام، ويعد واحة للسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة وللعالم أيضا، مؤكدا أن الثوابت التاريخية للسياسة الخارجية الأردنية وطبقا لتوجيهات جلالة الملك، تقوم على الاحترام وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، مع الاحتفاظ بعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي الأردني.

ونوه الصفدي إلى أن الأردن دائما في سفينة السلام التي تسير نحو السلام ولن يحيد عن سياسته الخارجية القائمة على نشر الأمن والسلام، مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون والمصالح المشتركة والمتبادلة أيضا أساس علاقاتنا مع الجميع سواء من الأشقاء أو الأصدقاء.

وقال الصفدي إن التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور مع مصر مثال يحتذى به في العلاقات العربية العربية وكذلك التعاون الثلاثي الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق والهادف إلى تحقيق المصلحة لشعوب الدول الثلاث يمثل أيضا نموذجا للعلاقات القائمة على الأخوة والشراكة وتحقيق المصالح العربية العربية، مشيرا أيضا إلى التعاون الاقتصادي الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين من أجل تنفيذ مشروعات في البلدان الأربعة يحقق نموا اقتصاديا للجميع ويرتقي بالتعاون العربي العربي.

واكد الصفدي في ختام الحوار انفتاح الأردن على الجميع على أساس سياسته الخارجية الهادفة إلى تحقيق علاقات متوازنة ومتزنة وتحقق الأمن والاستقرار والسلام والمصالح المشتركة والتعاون المثمر دون إلحاق أي ضرر لأي طرف وهو منهج يتبناه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأزمات والأوقات كافة.

--(بترا)

أ ش أ/ب ط

02/12/2023 11:59:31