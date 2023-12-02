عدد من الشهداء جراء قصف الاحتلال غزة والمغراقة
التاريخ
12/2/2023 4:26:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة المغراقة، وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة اليرموك بمدينة غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس بعد انتهاء الهدنة، ما أدى إلى استشهاد نحو 200 فلسطيني، وإصابة نحو 590 معظمهم من الأطفال والنساء.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
02/12/2023 11:29:59
MENAFN02122023000117011021ID1107524894
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