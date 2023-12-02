عدد من الشهداء جراء قصف الاحتلال غزة والمغراقة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة المغراقة، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس بعد انتهاء الهدنة، ما أدى إلى استشهاد نحو 200 فلسطيني، وإصابة نحو 590 معظمهم من الأطفال والنساء.

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

02/12/2023 11:29:59