الذهب يرتفع بنسبة 1.6% محققاً مكاسب أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي ‏الفدرالي، جيروم باول، فضلاً عن الرهانات بشأن الفائدة.‏

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2069.10 دولار للأوقية، ‏وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4 على أساس أسبوعي.‏

ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، عن باول قوله "سيكون من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد خفض الفائدة، ونحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك".

وارتفع الذهب في وقت سابق بجلسة الجمعة، إلى 2075.09 دولار للأوقية، ‏وهو الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة عند 2072.49 دولار، ‏والتي تم بلوغها في عام 2020.‏

-- (بترا)

رصد/ي ف/أ م/ب ط

02/12/2023 11:03:38