-->

Saturday, 02 December 2023 06:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع بنسبة 1.6% محققاً مكاسب أسبوعية

12/2/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي ‏الفدرالي، جيروم باول، فضلاً عن الرهانات بشأن الفائدة.‏
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2069.10 دولار للأوقية، ‏وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4 على أساس أسبوعي.‏
ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، عن باول قوله "سيكون من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد خفض الفائدة، ونحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك".
وارتفع الذهب في وقت سابق بجلسة الجمعة، إلى 2075.09 دولار للأوقية، ‏وهو الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة عند 2072.49 دولار، ‏والتي تم بلوغها في عام 2020.‏
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ م/ب ط
02/12/2023 11:03:38

MENAFN02122023000117011021ID1107524893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث