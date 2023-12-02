اختتام مسابقة الزرقاء الثقافية بموسمها الخامس

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 2 كانون الأول (بترا)- اختتمت في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، مسابقة الزرقاء الثقافية بموسمها الخامس بعنوان "دورة طوفان الأقصى"، التي نظمتها جمعية الزرقاء للتراث والثقافة، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء.

وقال مندوب وزير الثقافة مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، أن الثقافة هي المحرك الرئيسي للتعبير الإيجابي الذي ينتصر للحياة وجمالياتها، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تحمل في مضمونها بعدا ثقافياً وإنسانياً واجتماعياً، من خلال الأعمال الفنية والإبداعية والتراثية التي شارك فيها الكتاب والفنانون.

ولفت إلى أنه من خلال المسابقة تم اكتشاف إبداعات ومواهب موجودة في المحافظة، يتعين إظهارها إلى الساحة الفنية والأدبية، حيث أن المسابقة راعت التنوع في الحقول الثقافية بما يلبي طموحات شرائح المجتمع المحلي والفئات العمرية المختلفة من كلا الجنسين، وذلك لنشر الثقافة ودعم الإبداع والمبدعين.

من جانبه، قال رئيس الجمعية عقل قدح، إنه تم استقبال الأعمال المشاركة في حقول المسابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث شارك في المسابقة نحو 1131 كاتبا وفنانا، مقسمين على الفئتين العمريتين الأولى من 12- 16 عاما، والثانية من 17 فما فوق.

وأضاف أن حقول المسابقة تضمنت: القصة، الشعر، الفلكلور الشعبي، الخاطرة والمقالة، الموسيقى والإنشاد، الفن التشكيلي، والإلقاء الشعري.

وتضمن الحفل الختامي للمسابقة، الذي حضره مساعد مدير الثقافة الدكتورة منى سعود، وجمع من الكتاب والفنانين والمهتمين، تقديم فقرات فنية وفلكلورية وافتتاح معرض الفن التشكيلي ومسابقة ثقافة عامة موجهة للحضور، فيما تم تكريم الفائزين بالمسابقة.

وفاز بالمركز الأول بمسابقة الشعر محمد كنعان، وفي القصة عبد الرحيم العدم، وفي الفلكلور الشعبي فرقة وعد للفنون الشعبية، وفي كتابة المقالة أحلام العيساوي، وفي كتابة الخاطرة رهف بدوان، وفي الموسيقى والإنشاد زكريا المشاعلة، وفي الفن التشكيلي ابتسام جابر، ونور ملحم، وأحمد الصرايرة، ورشا عمر، وفي الإلقاء الشعري سندس محمود، وفي التمثيل والمسرح علي أصحاب، وأحمد العجالين.

-- (بترا)

ع ض/أ م/ب ط

02/12/2023 10:49:38