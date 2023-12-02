قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق
التاريخ
12/2/2023 4:26:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 02 كانون الأول (بترا) - نفذت إسرائيل عدواناً جوياً، اليوم السبت، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها، مشيرة إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
02/12/2023 10:28:15
MENAFN02122023000117011021ID1107524890
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