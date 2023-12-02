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قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

12/2/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 02 كانون الأول (بترا) - نفذت إسرائيل عدواناً جوياً، اليوم السبت، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها، مشيرة إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
02/12/2023 10:28:15

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