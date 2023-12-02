ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الأول (بترا) - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات بشكل مُركز على بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وزارة الداخلية في غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس بعد انتهاء الهدنة، ما أدى إلى استشهاد نحو 200 فلسطيني، وإصابة نحو 590 معظمهم من الأطفال والنساء.

-- (بترا)

ا ش/ب ط

02/12/2023 10:23:37