ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة
التاريخ
12/2/2023 4:26:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الأول (بترا) - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات بشكل مُركز على بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وزارة الداخلية في غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس بعد انتهاء الهدنة، ما أدى إلى استشهاد نحو 200 فلسطيني، وإصابة نحو 590 معظمهم من الأطفال والنساء.
-- (بترا)
ا ش/ب ط
02/12/2023 10:23:37
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