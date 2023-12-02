شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها على مختلف أنحاء قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة وأحزمة نارية على مدينة خانيونس، جنوب القطاع وشرقه.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى استشهاد 11 مواطنا، وإصابة العشرات جراء سلسلة الغارات العنيفة التي تعرضت لها المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس، ومدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت إنه تم استهداف عدد من المنازل، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، كما قصفت طائرات الاحتلال 3 مساجد دمرتها بالكامل.

وقامت طائرات الاحتلال بحزام ناري عنيف على أراض زراعية وعلى مناطق وسط خانيونس وفي حي المحطة وبني سهيلا والشيخ ناصر.

وواصلت الزوارق الحربية إطلاق قذائفها تجاه المناطق الغربية لخانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة القاضي للحلويات في شارع الترنس بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة ودمرتها.

كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها تجاه دير البلح وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي يوم امس بلغت نحو 180 شهيدا، و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استئناف الهجوم العسكري على القطاع.

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

02/12/2023 09:02:32