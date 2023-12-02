شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها على مختلف أنحاء قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة وأحزمة نارية على مدينة خانيونس، جنوب القطاع وشرقه.
وأشارت مصادر فلسطينية، إلى استشهاد 11 مواطنا، وإصابة العشرات جراء سلسلة الغارات العنيفة التي تعرضت لها المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس، ومدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت إنه تم استهداف عدد من المنازل، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، كما قصفت طائرات الاحتلال 3 مساجد دمرتها بالكامل.
وقامت طائرات الاحتلال بحزام ناري عنيف على أراض زراعية وعلى مناطق وسط خانيونس وفي حي المحطة وبني سهيلا والشيخ ناصر.
وواصلت الزوارق الحربية إطلاق قذائفها تجاه المناطق الغربية لخانيونس.
وقصفت طائرات الاحتلال عمارة القاضي للحلويات في شارع الترنس بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة ودمرتها.
كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها تجاه دير البلح وسط القطاع.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي يوم امس بلغت نحو 180 شهيدا، و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استئناف الهجوم العسكري على القطاع.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
02/12/2023 09:02:32
MENAFN02122023000117011021ID1107524886
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