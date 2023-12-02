مفوضية حقوق الإنسان: زيادة عدد المحتجزين الفلسطينيين لدى الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 كانون الأول (بترا)- حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الزيادة الكبيرة في عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي حوالي 3000، من بينهم حوالي 160 في الأيام الستة الماضية، وغالبية الحالات دون دليل مباشر على ارتكاب جريمة.
واستشهد ستة رجال فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، فيما تصاعدت الاعتقالات، والأنباء عن سوء المعاملة، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، ما يثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وفقا للتقرير.
-- (بترا)
م د
02/12/2023 06:35:40
MENAFN02122023000117011021ID1107524885
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