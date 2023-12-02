مفوضية حقوق الإنسان: زيادة عدد المحتجزين الفلسطينيين لدى الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 كانون الأول (بترا)- حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الزيادة الكبيرة في عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي حوالي 3000، من بينهم حوالي 160 في الأيام الستة الماضية، وغالبية الحالات دون دليل مباشر على ارتكاب جريمة.

واستشهد ستة رجال فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، فيما تصاعدت الاعتقالات، والأنباء عن سوء المعاملة، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، ما يثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وفقا للتقرير.

-- (بترا)

م د

02/12/2023 06:35:40