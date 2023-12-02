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أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأحد ودافئة الاثنين

12/2/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم السبت، مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الثلاثاء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 10 وفي مرتفعات الشراة 20 - 8، وفي مناطق البادية 24 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 17، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/
02/12/2023 06:28:01

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