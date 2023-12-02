أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأحد ودافئة الاثنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم السبت، مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الثلاثاء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 10 وفي مرتفعات الشراة 20 - 8، وفي مناطق البادية 24 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 17، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/
02/12/2023 06:28:01
MENAFN02122023000117011021ID1107524884
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