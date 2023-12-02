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مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على الصومال

12/2/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 2 كانون الأول (بترا) - قرر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، في قرار حمل الرقم 2714، وبالإجماع، رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992.
وألغى القرار المواد المنصوص عليها في القرار 733 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة، والذي فرض حظرا عاما كاملا على جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.
-- (بترا)
م د/ع ط
02/12/2023 01:12:41

MENAFN02122023000117011021ID1107524883

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