مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على الصومال

مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على الصومال
التاريخ
12/2/2023 4:25:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 كانون الأول (بترا) - قرر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، في قرار حمل الرقم 2714، وبالإجماع، رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992.
وألغى القرار المواد المنصوص عليها في القرار 733 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة، والذي فرض حظرا عاما كاملا على جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.
-- (بترا)
م د/ع ط
02/12/2023 01:12:41
MENAFN02122023000117011021ID1107524883
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