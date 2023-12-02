مجلس الامن يقرر انهاء البعثة الأممية بالسودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية،إنهاء ولاية البعثة الأممية للاستقرار في السودان اعتبارا من يوم غد الأحد.
والقرار الجديد الذي حمل الرقم 2715 ، أيدته 14 دولة فيما صوت الاتحاد الروسي بالامتناع.
وطلب القرار من البعثة الأممية البدء فورًا ، اعتبارا من الرابع من كانون الأول الحالي (الاثنين) وقف عملياتها والبدء بعملية نقل مهامها لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بهدف استكمال ذلك بحلول 29 شباط 2024.
وقرر المجلس أيضا ان تبدأ " تصفية البعثة اعتبارا من الأول من آذار القادم ودعا البعثة إلى العمل مع فريق الأمم المتحدة القطري، حسب الاقتضاء، بشأن الترتيبات المالية التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بها ومن الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة سابقًا.
يذكر ان الحكومة السودانية طلبت، الشهر الماضي، من المجلس إنهاء ولاية البعثة في البلاد فورا.
-- (بترا)
م د/ع ط
02/12/2023 00:51:59
MENAFN02122023000117011021ID1107524882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.