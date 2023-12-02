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مجلس الامن يقرر انهاء البعثة الأممية بالسودان

12/2/2023 4:25:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 2 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية،إنهاء ولاية البعثة الأممية للاستقرار في السودان اعتبارا من يوم غد الأحد.
والقرار الجديد الذي حمل الرقم 2715 ، أيدته 14 دولة فيما صوت الاتحاد الروسي بالامتناع.
وطلب القرار من البعثة الأممية البدء فورًا ، اعتبارا من الرابع من كانون الأول الحالي (الاثنين) وقف عملياتها والبدء بعملية نقل مهامها لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بهدف استكمال ذلك بحلول 29 شباط 2024.
وقرر المجلس أيضا ان تبدأ " تصفية البعثة اعتبارا من الأول من آذار القادم ودعا البعثة إلى العمل مع فريق الأمم المتحدة القطري، حسب الاقتضاء، بشأن الترتيبات المالية التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بها ومن الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة سابقًا.
يذكر ان الحكومة السودانية طلبت، الشهر الماضي، من المجلس إنهاء ولاية البعثة في البلاد فورا.
-- (بترا)
م د/ع ط
02/12/2023 00:51:59

MENAFN02122023000117011021ID1107524882

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