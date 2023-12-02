تعرف على مواعيد عرض مسرحية بعيد عنك على مسرح مركز الإبداع الفني

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- Youm7) تعرض مسرحية "بعيد عنك " تأليف وإخراج محمد عبد الستار، على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني، يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوميًا عدا الأربعاء من كل أسبوع.
ويشارك في بطولة العرض الفنانين: هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، أحمد الشاذلي، وليد عبد الغني، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، تصوير البوستر أمجد الحجار، تصميم البوستر ممدوح صلاح، المخرج المساعد عبده فضل، المخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال.
العرض مأخوذ عن نص "ليلة ساهرة من ليالي الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني، والمسرحية موسيقى مها عمران، سينوغرافيا: محمد عبد الستار، مخرج مساعد: عبده فضل، مخرج منفذ: أحمد الشاذلي، مساعدا الديكور: مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال.
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