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وصلة غزل وإعجاب من سكارليت جوهانسون لزوجها فى أحدث ظهور لهما معًا.. صور

12/2/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Youm7) بدت سكارليت جوهانسون في غاية الجمال والأناقة أثناء حضورها حفل المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مانهاتن، بصحبة زوجها إلا أن اللافت للنظر بصورة كبيرة هو كم الإعجاب والحب التي تكنه لزوجها والذى لم يتأثر بمرور السنوات على بدء قصتها الغرامية قبل 6 سنوات في عام 2017.


سكارليت ونظرات الإعجاب تسيطر عليها

موقع الديلى ميل نشر عدة صور لنجمة هوليود سكارليت جوهانسون يظهر فيها كم الإعجاب والحب التي تكنه لزوجها خلال نظراتها إليه مثلما يتضح خلال الصور.


سكارليت مع زوجها
سكارليت وزوجها
من ناحية أخرى أفادت تقارير مؤخرًا أن الممثلة العالمية،
سكارليت جوهانسون ، اتخذت إجراءات قانونية ضد
تطبيق ذكاء اصطناعي
استخدم اسمها وشكلها في إعلان عبر الإنترنت دون إذن.

سكارليت جوهانسون فى المتحف
ووفقًا لتقرير Variety، فإن الإعلان الذي تبلغ مدته 22 ثانية، والذي تم نشره على
منصة إكس ، المعروف سابقًا باسم تويتر، بواسطة تطبيق لإنشاء الصور يسمى Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar، استخدم لقطات حقيقية لجوهانسون لإنشاء صورة وحوار مزيفين لها، وبحسب ما ورد تم رصد الإعلان في 28 أكتوبر ويبدو أنه اختفى منذ ذلك الحين من الإنترنت.
وأكدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا، أنها ليست متحدثة باسم الشركة وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما قال محاميها كيفن يورن: "نحن لا نأخذ هذه الأمور باستخفاف وسنتخذ المسار القانوني اللازم بهذا الشأن".





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