فيلم أبو نسب يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما

MENAFN - Youm7) تستقبل دور العرض السينمائية المختلفة فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام وياسمين صبري الذي ينافس في موسم أفلام رأس السنة يوم 21 من ديسمبر الجاري، وهو العمل الثالث الذي يجمع بينهما في السينما.

جحيم في الهند

حيث كانت بداية التعاون بينهما في السينما من خلال فيلم "جحيم في الهند" الذي عرض عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، لما كان يحمله من أحداث تمزج بين التشويق والكوميديا والرومانسية، وحصد أكثر من 32 مليون جنيه وقتها.

فيلم "جحيم في الهند" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول استبدال فرقة القوات الخاصة الموكلة بإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بأعضاء إحدى فرق العزف الموسيقي، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، حسن حسنى، محمد ثروت، مريم السكري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج معتز التوني.

جحيم في الهند ليلة هنا وسرور

كما شارك الثنائي مجددا عام 2018 في فيلم "ليلة هنا وسرور"، والذى تدور أحداثه حول رضا نصاب محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور أبو الدهب)، ويتعرف على الفتاة هنا ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو ليسرق نفس التمثل.

شارك في بطولة الفيلم كل من: فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، كرم جابر، محمد عبدالرحمن، أحمد فهمى، محمد سلام، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، مصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.

ليلة هنا وسرور

يذكر أن فيلم "أبو نسب" يشارك في بطولته ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

أبو نسب



