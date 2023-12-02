اجتماعي تشويقى كوميدى.. مختلف ألوان الدراما فى الأوف سيزون برعاية المتحدة

MENAFN - Youm7) شهد موسم دراما "الأوف سيزون" على قنوات ومنصات المتحدة تنوعًا كبيرًا في المضمون، فهناك أعمال حملت الطابع الاجتماعي التي لمست قلوب متابعيها، وأخرى كانت الكوميديا هي التيمة الغالية على أحداثها، بالإضافة إلى تواجد التيمة الصعيدية والتشويقية، ما أعطى إثراءً للأعمال الدرامية التي تعرض خارج موسم رمضان.

مسلسل 55 مشكلة حب

فكان مسلسل "55 مشكلة حب" هو أول الأعمال التي عرضت في "الأوف سيزون"، وحقق من خلال حكاياته الـ 4 نجاحا كبيرا، حيث اشتمل على 4 قصص مختلفة الأول "ألفريدو"، والتي سلطت الضوء على معاناة مريض الزهايمر، والثانية "ما تيجي نشوف"، والتي رصدت علاقات الأصدقاء والإطار الواجب التعامل فيه، والثالثة جاءت بعنوان "عيشها بفرحة"، والتي ناقشت حياة شابة ناجحة في العمل، يقع لها حادث وتجد بعده نفسها جالسة على كرسي متحرك، أما الرابعة والأخيرة جاءت بعنوان "روحي فيك"، والتي غلب عليها طابع التشويق والإثارة والرعب، ممزوجا بقصص الحب.

صوت وصورة

كما عرض على شاشة قناة dmc مؤخرا مسلسل "صوت وصورة"، محققا نجاحا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث سيطرت عليه تيمة التشويق لمعرفة من القاتل، كما ناقش عدد من القضايا الهامة في المجتمع منها "الذكاء الاصطناعي"، وخطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

صوت وصورة ورق التوت

وعلى شاشة قناة cbc عرض مسلسل "ورق التوت"، والذي حمل في طياته عدد كبير من القضايا الاجتماعية الهامة والتي تخص الشباب مع معالجتها منها: الختان، زواج القاصرات، العنف المنزلي، كثرة الخلفة، واعتمد من خلاله على عدد كبير من الأبطال الشباب.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، محمد كيلانى، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

على باب العمارة

وفي إطار كوميدي عرضت منصة watch it الإلكترونية مسلسل "على باب العمارة"، وهو البطولة المطلقة الأولى لحاتم صلاح، وجاءت أحداثه مليئة بكوميديا الموقف، فضلا عن عرض بعد القضايا العائلية بشكل بسيط.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

مسلسل العودة

كما شهد موسم دراما الأوف سيزون إنتاج مسلسل صعيدي، بعنوان "العودة" والذي

يعرض خلال الوقت الحالي على شاشة قناة dmc، ويحمل العديد من أحداث الإثارة والتشويق الممزوج بأجواء الصعيد ولهجته.

مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفرت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

العودة مسلسل زينهم

وعلى الجانب الآخر يعرض خلال الوقت الحالي أيضا مسلسل "زينهم"، المأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، وهو يحمل طابع التشويق والإثارة بشكل لايت كوميدي، حيث تدور أحداثه داخل المشرحة.

زينهم بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

زينهم مسلسل حدث بالفعل

بينما تبدأ قناة cbc غدا الأحد عرض مسلسل "حدث بالفعل"، المكون من 5 حكايات، وهي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -

كاملة - لو بعد حين)، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والإثارة والغموض.

"حدث بالفعل" يضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجاروإخراج محمد هشام الرشيدي.

مسلسل وبقينا اتنين

كما يشهد الموسم الدرامي خلال الفترة المقبلة عرض عدد آخر من المسلسلات، منها مسلسل وبقينا اتنين، المكون من 20 حلقة وتدو أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبينا ميعاد 2

بالإضافة إلى استعداد صناع "وبينا ميعاد" لعرض الجزء الثاني من العمل خلال الموسم الشتوى، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويسلط الضوء على الأسرة وكيفية تربية الأولاد والزواج الثاني في ظل كثرة الأولاد.

وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الوصفة السحرية

كما يعرض أيضا في الموسم الشتوى مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وهو مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

مسلسل حدوتة منسية

بينما تدور أحداث مسلسل "حدوتة منسية" في إطار اجتماعي حول أم لخمسة أبناء يدخل بينهم صراعات داخل العمل، وهو من بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبا.