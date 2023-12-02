افتتاح الدورة الـ24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية وتكريم الإعلامية هالة سرحان اليوم

MENAFN - Youm7) يفتتح الفنان معز مرابط، المدير العام لمهرجان أيام قرطاج المسرحية دورته الـ 24 في المسرح البلدي بوسط العاصمة تونس بحضور عدد كبير من المسرحيين العرب والأفارقة، وسيكرم خلال الافتتاح عدد من أهل الفن الرابع من تونس والعالم العربي وأفريقا، وهم المسرحي عبد الرؤوف الباسطي والممثلة ناجية الورغي والممثلة المصرية سوسن بدر والثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج علي (مسرح دوار الشمس بيروت) وكذلك الثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي "يايا كوليبالي" ولن تنسى أيام قرطاج المسرحية، استذكار الأسماء التي فقدها المشهد الثقافي التونسي على غرار منصف شرف الدين ومحمد كدوس وريم الحمروني والأسعد محواشي.

وتكريم خاص من إدارة المهرجان للاعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان أيقونة الإعلام العربي، وهي بالمناسبة قامت في فترة من مسيرتها بالتدريس في أكاديمية الفنون الذي تخرجت فيه وتتلمذت علي يد أساتذة كبار في المسرح والنقد، ومارست البالية وقدمت الكثير من العروض.

المهرجان ينطلق اليوم 2 ديسمبر، ويستمر حتي 10 ديسمبر 2023 ويحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية بمرور أربعين سنة على تأسيسه (1983 - 2023) ويرفع شعار " بالمسرح نحيا ... بالفن نقاوم" باعتبار أن المسرح هو فن المقاومة وفن الحياة بامتياز منذ عهد الإغريق إلى اليوم.

يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).