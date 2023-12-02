افتتاح الدورة الـ24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية وتكريم الإعلامية هالة سرحان اليوم

(MENAFN
- Youm7) يفتتح الفنان معز مرابط، المدير العام لمهرجان أيام قرطاج المسرحية دورته الـ 24 في المسرح البلدي بوسط العاصمة تونس بحضور عدد كبير من المسرحيين العرب والأفارقة، وسيكرم خلال الافتتاح عدد من أهل الفن الرابع من تونس والعالم العربي وأفريقا، وهم المسرحي عبد الرؤوف الباسطي والممثلة ناجية الورغي والممثلة المصرية سوسن بدر والثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج علي (مسرح دوار الشمس بيروت) وكذلك الثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي "يايا كوليبالي" ولن تنسى أيام قرطاج المسرحية، استذكار الأسماء التي فقدها المشهد الثقافي التونسي على غرار منصف شرف الدين ومحمد كدوس وريم الحمروني والأسعد محواشي.
وتكريم خاص من إدارة المهرجان للاعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان أيقونة الإعلام العربي، وهي بالمناسبة قامت في فترة من مسيرتها بالتدريس في أكاديمية الفنون الذي تخرجت فيه وتتلمذت علي يد أساتذة كبار في المسرح والنقد، ومارست البالية وقدمت الكثير من العروض.
المهرجان ينطلق اليوم 2 ديسمبر، ويستمر حتي 10 ديسمبر 2023 ويحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية بمرور أربعين سنة على تأسيسه (1983 - 2023) ويرفع شعار " بالمسرح نحيا ... بالفن نقاوم" باعتبار أن المسرح هو فن المقاومة وفن الحياة بامتياز منذ عهد الإغريق إلى اليوم.
يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
MENAFN02122023000132011024ID1107524877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.