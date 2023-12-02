7 حيل اقتصادية تساعدك على إنفاق القليل من النقود.. لو نازلة السوق النهاردة

MENAFN - Youm7) شراء المواد الغذائية وتحضير الطعام اليومي يشغل تفكير الكثير من الأمهات والتى تبحث باستمرار عن طرق اقتصادية لتوفير وجبات غذائية صحية ومفيدة لأسرهم، ولكن قد تخطئ بعضهن وتنفق الكثير من النقود فى شراء بعض المواد الغذائية، ووفقًا لما نشره موقع صحيفة"metro"، نستعرضخطوات تساعد الأمهات على خفض تكلفة شراء المواد الغذائية، ومنها:

التحقق من المخزون

بالنظر إلى ثلاجتك أو المخزون من المواد الغذائية، وتحديد ما تستهلكه باستمرار، يساعدك في شراء مواد غذائية محددة وهي التي تستعملها، وتتجنب المنتجات غير الضرورية لك.

التسوق استخدام البدائل

استخدام البدائل من الطرق التي تساعد كثيرا في خفض التكلفة، ويمكنك تتبع الإنترنت وتصبح البدائل أفضل من الأساسيات في اعداد طعامك اليومي.

شراء الخضراوات الاتجاه إلى الأطعمة المجمدة

المنتجات الغذائية المجمدة تتسم بأنها تدوم لفترة أطول، وتقلل بشكل كبير من هدر الطعام، وتوفر الكثير من المال .

شراء الفواكه والخضراوات انتظار الموسم

خلال شرائك المنتجات الغذائية تتبع فترات انتاجها وقم بشرائها في أيام حصادها لأنها بالتأكيد تكون ذات قيمة مالية أقل، وتجنبها في مواسمها المختلفة ويساعدك في هذا الأمر صاحب متجر الفواكه والخضروات فهو يعرف جميع المعلومات عنها.

تجنب الاندفاع فى الإنفاق

أكثر شيء يجنبك الإندفاع فى شراء منتجات، هو تدوين ما ستقوم بشرائه، يساعدك كثيراً على تقليل شراء أشياء غير ضرورية ويساعدك على توفير الكثير من ميزانيتك الخاصة لشراء المنتجات الغذائية.

الشراء عبر الإنترنت

من خلال الإنترنت تقوم بعض المحلات الغذائية بعروض على منتجاتها، بالإضافة إلى الحصول على خدمة التوصيل المجانية، فهذا بالتأكيد أيضا يحفظ لك ميزانيتك.

استخدام بطاقات الائتمان

تقدم الكثير من محلات المنتجات الغذائية تخفيضات خاصة لأصحاب البطاقات، تفقدها جيداً قبل نزولك حتى تستفيد لأقصى حد من التخفيضات.



