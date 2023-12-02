7 حيل اقتصادية تساعدك على إنفاق القليل من النقود.. لو نازلة السوق النهاردة

(MENAFN
- Youm7) شراء المواد الغذائية وتحضير الطعام اليومي يشغل تفكير الكثير من الأمهات والتى تبحث باستمرار عن طرق اقتصادية لتوفير وجبات غذائية صحية ومفيدة لأسرهم، ولكن قد تخطئ بعضهن وتنفق الكثير من النقود فى شراء بعض المواد الغذائية، ووفقًا لما نشره موقع صحيفة"metro"، نستعرض
خطوات تساعد الأمهات على خفض تكلفة شراء المواد الغذائية، ومنها:
التحقق من المخزون
بالنظر إلى ثلاجتك أو المخزون من المواد الغذائية، وتحديد ما تستهلكه باستمرار، يساعدك في شراء مواد غذائية محددة وهي التي تستعملها، وتتجنب المنتجات غير الضرورية لك.
التسوق استخدام البدائل
استخدام البدائل من الطرق التي تساعد كثيرا في خفض التكلفة، ويمكنك تتبع الإنترنت وتصبح البدائل أفضل من الأساسيات في اعداد طعامك اليومي.
شراء الخضراوات الاتجاه إلى الأطعمة المجمدة
المنتجات الغذائية المجمدة تتسم بأنها تدوم لفترة أطول، وتقلل بشكل كبير من هدر الطعام، وتوفر الكثير من المال .
شراء الفواكه والخضراوات انتظار الموسم
خلال شرائك المنتجات الغذائية تتبع فترات انتاجها وقم بشرائها في أيام حصادها لأنها بالتأكيد تكون ذات قيمة مالية أقل، وتجنبها في مواسمها المختلفة ويساعدك في هذا الأمر صاحب متجر الفواكه والخضروات فهو يعرف جميع المعلومات عنها.
تجنب الاندفاع فى الإنفاق
أكثر شيء يجنبك الإندفاع فى شراء منتجات، هو تدوين ما ستقوم بشرائه، يساعدك كثيراً على تقليل شراء أشياء غير ضرورية ويساعدك على توفير الكثير من ميزانيتك الخاصة لشراء المنتجات الغذائية.
الشراء عبر الإنترنت
من خلال الإنترنت تقوم بعض المحلات الغذائية بعروض على منتجاتها، بالإضافة إلى الحصول على خدمة التوصيل المجانية، فهذا بالتأكيد أيضا يحفظ لك ميزانيتك.
استخدام بطاقات الائتمان
تقدم الكثير من محلات المنتجات الغذائية تخفيضات خاصة لأصحاب البطاقات، تفقدها جيداً قبل نزولك حتى تستفيد لأقصى حد من التخفيضات.
MENAFN02122023000132011024ID1107524876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.