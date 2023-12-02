طريقة عمل حلوى الحلزون اللذيذة.. مكونات متوفرة وأطفالك هيحبوها

MENAFN - Youm7) تعتبر حلوى الحلزون من الحلوي الشرقية التي يمكن تحضيرها بسهولة فى المنزل حيث تحتاج لمكونات خفيفة وبأقل تكلفة مادية ممكنة، ويمكن تحضيرها وتناولها بعد الوجبات الأساسية، وهي أيضًا من الحلوى المفضلة لدى الكبار والصغار، لذا نستعرض فى التقرير، طريقة عمل حلوى الحلزون على طريقة الشيف مي صيام. طريقة عمل حلوى الحلزون: المكونات

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة زيت.ملعقة كبيرة سمسم" اختياري".ملعقة صغيرة خميرة .ملعقة كبيرة لبن بودرة .ملعقة صغيرة سكر.كوب ماء دافيء للعجن.طريقة تحضير حلوى الحلزون

خلط جميع المكونات معاً ماعدا الماء .

ثم ضعي الماء تدريجياً حتي تصبح عجينة لينة وتلتصق قليلاً في اليد لكن متماسكة .ثم تغطية العجينة وتركها حتى تختمر لمدة ساعة.ثم تحضير سطح مرشوش دقيق وقومي بفرد العجينة.ثم قطيعها لدوائرأو شرائط .ثم حضري زيت غزير وقومي بتحضيره على النار.قومي بقليها في الزيت حتى تحصل على اللون الذهبي ثم حضري السكر البودر والشربات.طريقة تحضير الشربات:

ضعيى إناء مناسب على النار .

ضيفي 2 كوب سكر .و ضيفي كوب ماء و يترك حتي الغليان.و قومي بتهدئة النار بعد الغليان واتركيه 7 دقائق .ثم قومي بغلق النار وإضافة ربع ملعقة من الفانيليا أوماء ورد.