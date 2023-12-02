أغرب وأطرف المهرجانات حول العالم.. أبرزهم مهرجان النار باليابان

MENAFN - Youm7) لكل دولة من دول العالم مهرجان يميزها، وقد يكون بتاريخ معين ومحدد سنويا، وذلك ليتيح للمسافرين ليحضروه، وهناك أنواع مختلفة من المهرجانات، منها الذى يعتمد على تناول طعام معين، مثل مهرجان الطماطم والشيكولاتة، ومنه من يعتمد على الرقصات الشعبية الخاصة بالبلد، كما توجدالمهرجانات الغريبة ، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "internationartlaveller".

مهرجان سونجكران بتايلاند

يعتبر مهرجان سونجكران بتايلاند هو احتفال سنوي يجتمع به الشعب في الساحات ليلعبوا بالماء، ويسكبونه على تماثيل بوذا، على الرغم من أنه لا يزال مهرجانا روحيا ودينيا حيث يقوم الجميع بزيارة ديرهم المحلي، فقد تحول سونجكران إلى مناسبة بهيجة للاحتفال في جميع أنحاء الدولة، حيث يمكنك أن تتوقع أن تتبلل تماما من مسدسات المياه .

تايلاند مهرجان مونترو لموسيقى الجاز بسويسرا

هناك الكثير من المهرجانات الموسيقية في أوروبا، ولكن مهرجان مونترو لموسيقى الجاز، يعتبر من أقدم المهرجانات ويصل عمره إلى 50 عاما، وهو ثاني أكبر مهرجان لموسيقى الجاز في العالم، ولا يقتصر الأمر على موسيقى الجاز ، وإلا أنك ستجد أعمالا فنية كثيرة من موسيقى البوب إلى الروك والبلوز.

سويسرا مهرجان النار فى اليابان

بحلول فصل الشتاء، تقع مدينة نوزاوا اليابانية الجميلة نصف مغمورة بالثلوج، مما يجعلها ليس فقط ممتازة للتزلج ولكنها المكان المثالي لمشاهدة إشعال محرقة شاهقة ومعركة مشتعلة بالنار بين القرويين، يقام المهرجان في نفس اليوم من كل عام، ويستمر لمدة أربع ساعات تقريبا ويحمل أهمية ثقافية للسكان المحليين .

مهرجان النار مهرجان أدنبره فرينج، إسكتلندا

أحد المهرجانات الأكثر جاذبية وتنوعا في أوروبا، يقام لمدة ثلاثة أسابيع من شهر أغسطس في العاصمة الإسكتلندية، ويضم قائمة بآلاف العروض التي تقام في كل زاوية وركن من المدينة، بدءا من الملهى وحتى الكوميديا والأوبرا وحتى الشعر، لديك الكثير من الفرص للإنغماس في الألوان الملونة وأحيانا أجواء غريبة من المهرجان.

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