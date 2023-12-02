أغرب وأطرف المهرجانات حول العالم.. أبرزهم مهرجان النار باليابان

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- Youm7) لكل دولة من دول العالم مهرجان يميزها، وقد يكون بتاريخ معين ومحدد سنويا، وذلك ليتيح للمسافرين ليحضروه، وهناك أنواع مختلفة من المهرجانات، منها الذى يعتمد على تناول طعام معين، مثل مهرجان الطماطم والشيكولاتة، ومنه من يعتمد على الرقصات الشعبية الخاصة بالبلد، كما توجد
المهرجانات الغريبة ، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "internationartlaveller".
مهرجان سونجكران بتايلاند
يعتبر مهرجان سونجكران بتايلاند هو احتفال سنوي يجتمع به الشعب في الساحات ليلعبوا بالماء، ويسكبونه على تماثيل بوذا، على الرغم من أنه لا يزال مهرجانا روحيا ودينيا حيث يقوم الجميع بزيارة ديرهم المحلي، فقد تحول سونجكران إلى مناسبة بهيجة للاحتفال في جميع أنحاء الدولة، حيث يمكنك أن تتوقع أن تتبلل تماما من مسدسات المياه .
تايلاند مهرجان مونترو لموسيقى الجاز بسويسرا
هناك الكثير من المهرجانات الموسيقية في أوروبا، ولكن مهرجان مونترو لموسيقى الجاز، يعتبر من أقدم المهرجانات ويصل عمره إلى 50 عاما، وهو ثاني أكبر مهرجان لموسيقى الجاز في العالم، ولا يقتصر الأمر على موسيقى الجاز ، وإلا أنك ستجد أعمالا فنية كثيرة من موسيقى البوب إلى الروك والبلوز.
سويسرا مهرجان النار فى اليابان
بحلول فصل الشتاء، تقع مدينة نوزاوا اليابانية الجميلة نصف مغمورة بالثلوج، مما يجعلها ليس فقط ممتازة للتزلج ولكنها المكان المثالي لمشاهدة إشعال محرقة شاهقة ومعركة مشتعلة بالنار بين القرويين، يقام المهرجان في نفس اليوم من كل عام، ويستمر لمدة أربع ساعات تقريبا ويحمل أهمية ثقافية للسكان المحليين .
مهرجان النار مهرجان أدنبره فرينج، إسكتلندا
أحد المهرجانات الأكثر جاذبية وتنوعا في أوروبا، يقام لمدة ثلاثة أسابيع من شهر أغسطس في العاصمة الإسكتلندية، ويضم قائمة بآلاف العروض التي تقام في كل زاوية وركن من المدينة، بدءا من الملهى وحتى الكوميديا والأوبرا وحتى الشعر، لديك الكثير من الفرص للإنغماس في الألوان الملونة وأحيانا أجواء غريبة من المهرجان.
اسكتلندا
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