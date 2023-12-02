المرأة المصرية حاضرة بقوة فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

MENAFN - Youm7) تحرص المرأة المصرية طوال الوقت على المشاركة فى الواجبات الوطنية، فهى لا تتأخر عن أداء أى دور وطنى تجاه بلادها، لذلك كانت أول الحاضرين فى الطوابير أمام السفارات المصرية لتدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .

ولم تأت بمفردها بل اصطحبت أطفالها وحملت معهم أعلام مصر، لتعلمهم أهم درس من دروس الوطنية، وهو تلبية نداء الوطن في أي مكان وزمان، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم للمشاركة فى بناء مستقبل بلادهم، لذلك تجدها تشعر بالفخر ببلادها وهى ذاهبة مع أولادها لتدلى بصوتها وتختار الرئيس المقبل.

من ناحية أخرى، اتبعت بعض النساء طرقا مختلفة لتعبر عن حبها لوطنها، فاتجهت بعضهن لارتداء "تي شيرتات" مطبوع عليها علم مصر، وأخريات رفعن أعلام مصر، ورددن "تحيا مصر.. تحيا مصر"، بكل همة وعزيمة وأمل.

واستطاعت المرأة المصرية منذ بدء الانتخابات الرئاسية بالخارج أمس، أن تضرب خير مثال في الوطنية، وضرورة تعليم الأطفال حب الوطن من خلال اصطحابهم عند الذهاب للجان المختلفة بالخارج، حتى يعتادوا على هذا المشهد الوطنى، ويتعلموا ضرورة المشاركة في التصويت واختيار رئيس مصر، وأن يحرصوا على المشاركة في الواجبات الوطنية طوال الوقت، ولا يتكاسلوا.

وحرص المرأة المصرية على اصطحاب أطفالهم طوال الوقت عند مشاركتهن في الواجبات الوطنية، جعل الأطفال يعتادوا هذه المشاهد الوطنية ويشعرون بالسعادة ويرفعون أعلام مصر وهم بصحبة أمهاتهم، مرددين معهم الأغانى الوطنية، والشعارات مثل "تحيا مصر.. تحيا مصر".

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