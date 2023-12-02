وزارة التخطيط تشارك بمؤتمر المناخ Cop28 بالإمارات العربية المتحدة

تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ

COP28

والذى تبدأ فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.





ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدة أحداث جانبية خلال فعاليات المؤتمر فضلًا عن مشاركتها بعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين.





وتشمل أجندة فعاليات الوزارة التى من المقرر تنظيمها خلال المؤتمر، جلسة بعنوان "مشاركة المرأة فى العمل المناخي" والتى تعقدها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى الرابع من ديسمبر، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





كما تنظم وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المؤتمر حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د.هالة السعيد؛ ويهدف الحدث إلى دراسة الروابط المتبادلة بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، لتعزيز تحقيق أهداف أجندة 2030، وكذلك اتفاق باريس، بمشاركة عدد من صانعى السياسات رفيعى المستوى وأصحاب المصلحة المعنيين.





وتعقد وحدة التنمية المستدامة بالوزارة كذلك فعالية بعنوان "مبادرة مستقبل حياة كريمة لأفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ نحو أفريقيا التى نريدها فى عام 2063"، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لمبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" بالنسبة للقارة الأفريقية فى ضوء التحديات التنموية والمناخية التى تواجهها.





كما تتضمن أجندة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركتها بالعديد من الفعاليات التى تستضيفها مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية، والتى تتطرق لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث تشارك سيادتها بحدث إطلاق مبادرة شرق أوسط وأفريقيا آمنه: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية والتى ينظمها المعهد العالمى للنمو الأخضر، فضلًا عن المشاركة بحدث جانبى تحت عنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والتى تعقدها المنظمة الدولية لأصحاب العمل.





ومن المقرر كذلك أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتى تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 بالتعاون مع مؤسسة "WISER"، فضلًا عن مشاركتها بالحدث الجانبى التى تنظمه شركة بيبسيكو بعنوان "إطلاق الفرص فى الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".





وستلتقى د.هالة السعيد بعددًا من المسئولين رفيعى المستوى من عدة دول، ورؤساء المنظمات الدولية وممثلى القطاع الخاص، حيث تتضمن أجندة اللقاءات الثنائية؛ الاجتماع الثنائى مع السيد بان كى مون، رئيس مجلس المعهد العالمى للنمو الأخضر؛ وكذلك اللقاء مع خوش تشوكسى، نائب الرئيس الأول لشئون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأميركية، وستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط.





كما تلتقى بالسيد أندرو فورست، رئيس مجموعة فورتيسكو، والسيد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذى لشركة فورتيسكو للطاقة الخضراء.





وتشارك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالحدث الجانبى تحت عنوان بناء مستقبل مستدام: دور المروعات الخضراء الذكية فى تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة، وآخر تحت عنوان تسريع العمل متعدد المستويات من أجل التحضر الذكى المستدام، وجلسة بعنوان الشباب فى توطين الاستدامة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تشارك المبادرة بالحدث المنعقد بعنوان الغذاء والزراعة والمياه: تعزيز التكيف المرن لمواجهة تحديات المناخ من خلال المشروعات الخضراء الذكية.





جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتى تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذى يحث الشركاء على العمل معًا وتوحيد الجهود لتمكينها من تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.