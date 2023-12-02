المجلس التصديرى للملابس يشارك بالدورة الـ16 من المعرض الدولى للمنسوجات

MENAFN - Youm7) أعلنالمجلس التصديرى للملابس الجاهزةبرئاسة مارى لويس بشارة المشاركة بالدورة الـ 16 من المعرض الدولى للملابس والمنسوجات - International Apparel & Textile Fair IATF - بمركز دبى التجارى العالمى فى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023.





وقالت مارى لويس بشارة، إن المجلس شارك بجناح مكون من 9 مصانع مصرية تتبع قطاع الملابس الجاهزة من أعضاء المجلس وإن المعرض فى نسخته الحالية يشهد زخم ومشاركة موسعة من مصر، الصين، تركيا، بولندا، فرنسا، كوريا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، بيلاروسيا، هونغ كونغ، ماليزيا، سريلانكا، إندونيسيا، الهند، والعديد من الدول الصناعية وأشهر الماركات والعلامات التجارية فى جميع أنحاء العالم





أشارت مارى لويس بشارة، إلى أن المعرض قد حقق على مدار الـ 15 دورة السابقة نجاحًا بارزًا ليصبح علامة تجارية رائدة فى منطقة الدول العربية والخليجية لعرض أفضل الملابس، المنسوجات، الأقمشة، إكسسوارات الأحذية والطباعة، وجذب نحو 28,500 زائر من مختلف الأسواق العالمية.





وأكدت مارى لويس، أن هذه الدورة قد شارك بها نحو 490 عارضا من العديد من الأسواق الدولية وقد شهد الجناح المصرى زيارة أكثر من 3500 زائر وتم توفير 52 فرصة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.





أضافت رئيس المجلس التصديرى للملابس، أن السوق الإماراتى أصبح مركزًا لإعادة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة على مستوى العالم، كما أنه من أكبر الأسواق المستوردة لقطاع الملابس الجاهزة من مصر.