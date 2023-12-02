أسعار العملات اليوم السبت 2-12-2023

MENAFN - Youm7) استقرتأسعار العملاتاليوم السبت 2-12-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 98.95 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 38.75 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالي:























سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 33.49 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 38.75 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.











سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.





سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى، 98.95 جنيها للشراء، و100.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.