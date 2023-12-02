ضمن الأعلى مبيعًا فى الغرب.. غموض أحداث رواية نورا روبرتس الميراث

MENAFN - Youm7) حلت رواية "الميراث" للكاتبة نورا روبرتس ضمن قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل رواية الميراث الجزء الأول من ثلاثية "العروس المفقودة" للمؤلفة الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وهي قصة مآسي، وأحباء تم العثور عليهم وفقدها، وبيت عائلة مسكون لأجيال.

رواية الميراث

تبدأ أحداث الرواية عام 1806 حين تجلس أستريد بول بملابس زفافها وقد غمرتها السعادة ولكن قبل أن يتم إتمام زواجها، قُتلت وتمزق الخاتم الذهبية من إصبعها لكن كلماتها الأخيرة هي وعد لكولين بول زوجها الذى لم يكتمل زفافه عليها بعدم تركه أبدًا.

وفى زمن أخر تصدم مصممة الجرافيك سونيا ماكتافيش عندما تعلم أن والدها الراحل كان لديه توأم لم يعرف عنهما شيئًا من قبل وأن عمها كولين بول، ترك لها كل ما يملكه تقريبًا، بما في ذلك المنزل الفيكتوري المهيب على ساحل ولاية ماين، مع وصية بأنها يجب أن تعيش فيه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وهكذا تنطلق لمعرفة سبب انفصال التوأم عند الولادة عن أبيهما ولماذا ظل الأمر سرًا حتى كشفه موقع ويب لعلم الأنساب.

وهنا يظهر المحامى "ترى" الذى يساعدها على كشف غموض القصة بعدما استقبلته في القصر المترامي الأطراف حيث لاحظ انزعاج بطلة الرواية "سونيا" واعترف بأن المكان مسكون وقد كانت سونيا متأكدة من ذلك لأنها تجد أشياء تتحرك بلا سبب مع تشغيل للموسيقى من العدم.



وعندما ترى لوحة لوالدها معلقة لسبب غير مفهوم في مكتب عمها المتوفى، وصورة لامرأة تدعى أستريد، والتى يشير إليها المحامي بـ "العروس المفقودة الأولى" تبدأ فى كشف خيوط القصة التى تعود لأكثر من مائتى عام منذ النهاية المأسوية لزفاف عمها على عروسه استريد.