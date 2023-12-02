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مبلغ خيالى.. لوحة العالمى دييجو فيلاسكيوز يتوقع بيعها بـ 35 مليون دولار

12/2/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) تطرح دار المزادات العالمية سوثبى فى نيويورك،
لوحة للملكة الإسبانية إيزابيل دى بوربون التى رسمت بريشة الفنان دييجو فيلاسكيوز، خلال شهر فبراير المقبل، فى مزاد الفنانين القدماء، إذ من المتوقع أن تباع اللوحة بحوالى 35 مليون دولار، ويعتقد أن هذه اللوحة قد تم رسمها فى عشرينيات القرن السابع عشر.

اللوحة الفنية


وقالت "سوثبى"، إن "صورة إيزابيل دى بوربون" تم عرضها فى الماضى فى مواقع بارزة مثل "قصر بوين ريتيرو" في مدريد و"اللوفر" فى باريس، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع آرت نيوز.

ويشار إلى أن اللوحة غادرت إسبانيا أثناء غزو نابليون عام 1808 وظهرت لاحقا ضمن مجموعة نبيلة فرنسية، ووفقا لدار سوثبي للمزادات، قد مرت اللوحة في النهاية بين يدي هنري هوث، وهو مصرفى بريطانى وجامع كتب، وكان أقاربه آخر من امتلكها حتى عام 1950.
جدير بالذكر أنه من النادر بيع أعمال
الفنان فيلاسكيز
وخصوصا صاحبة الجودة العالية في المزادات العامة، لذا فإن ظهور العمل في مزاد سوثبي أمر نادر، وقد تم بيع نفس الولحة التى نحن بصددها في عام 1999، في دار كريستيز بنيويورك، بمبلغ 8.9 مليون دولار، فى عام 2011، خلال مزاد بونهامز فى لندن، بيعت
لوحة "
صورة رجل نبيل يرتدي سترة سوداء وياقة جوليلا بيضاء" بمبلغ 2.95 مليون جنيه إسترليني.








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