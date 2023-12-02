ماذا يقرأ الغرب فى أسبوع؟.. رواية لهب الحديد تتصدر الأعلى مبيعًا (صور)

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايم الأمريكية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال التقرير التالى نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

رواية "لهب الحديد"

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيوويرك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،

فيدور الكتاب حول امراة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.

رواية لهب الحديد

رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

رواية الجناح الرابع

رواية "ميراث"

جاءت فى المرتبة الثالثة

رواية "ميراث" بواسطة نورا روبرتس، والتى تدور أحداثها بعد وفاة عم البطلة فى ظروف غامضة، وتحصل مصممة جرافيك على ميراث ينص على أنها يجب أن تعيش فى منزل فيكتورى المسكون لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

رواية ميراث

رواية "يجب أن يموت أليكس كروس"

جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "يجب أن يموت أليكس كروس" بواسطة جيمس باترسون، الكتاب رقم 32 فى سلسلة أليكس كروس، الذى يدور حول حادث إسقاط طائرة.

رواية يجب أن يموت اليكس

رواية "التبادل"



جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية "التبادل" بواسطة جون جريشام، والتى تدور حول شخص يعمل فى أكبر شركة محاماة فى العالم، ويتعرض لمؤامرة شريرة





رواية تبادل