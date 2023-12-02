ماذا يقرأ الغرب فى أسبوع؟.. رواية لهب الحديد تتصدر الأعلى مبيعًا (صور)

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايم الأمريكية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال التقرير التالى نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
رواية "لهب الحديد"
جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيوويرك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
فيدور الكتاب حول امراة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.
رواية لهب الحديد
رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
رواية الجناح الرابع
رواية "ميراث"
جاءت فى المرتبة الثالثة
رواية "ميراث" بواسطة نورا روبرتس، والتى تدور أحداثها بعد وفاة عم البطلة فى ظروف غامضة، وتحصل مصممة جرافيك على ميراث ينص على أنها يجب أن تعيش فى منزل فيكتورى المسكون لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
رواية ميراث
رواية "يجب أن يموت أليكس كروس"
جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "يجب أن يموت أليكس كروس" بواسطة جيمس باترسون، الكتاب رقم 32 فى سلسلة أليكس كروس، الذى يدور حول حادث إسقاط طائرة.
رواية يجب أن يموت اليكس
رواية "التبادل"
جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية "التبادل" بواسطة جون جريشام، والتى تدور حول شخص يعمل فى أكبر شركة محاماة فى العالم، ويتعرض لمؤامرة شريرة
رواية تبادل
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