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صنع الله إبراهيم ضمن القائمة القصيرة بجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة

12/2/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية العربية لعام 2023 قائمة الأعمال العربية المتأهلة للقائمة القصيرة فى الدورة 18، على أن يقام حفل تكريم يوم 7 فبراير 2024.

وضمت القائمة القصيرة:

- صنع الله إبراهيم برواية "العمامة والقبعة" ترجمة بروس فودج.

ــ جبور الدويهي برواية "Firefly" ترجمة بولا حيدر ونادين سنّو.

ــ جبور الدويهي برواية "ملك الهند" وترجمة بولا حيدر.

ــ بشرى المقطري برواية "ماذا تركت وراءك؟" ترجمة سواد حسين.

ــ نجوى بركات برواية "السيد نون" ترجمة لوك ليفجرين.

ــ سونيا نمر عن عملها "طائر الرعد" ترجمة لينكس كوالي.







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