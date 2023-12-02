صنع الله إبراهيم ضمن القائمة القصيرة بجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية العربية لعام 2023 قائمة الأعمال العربية المتأهلة للقائمة القصيرة فى الدورة 18، على أن يقام حفل تكريم يوم 7 فبراير 2024.
وضمت القائمة القصيرة:
- صنع الله إبراهيم برواية "العمامة والقبعة" ترجمة بروس فودج.
ــ جبور الدويهي برواية "Firefly" ترجمة بولا حيدر ونادين سنّو.
ــ جبور الدويهي برواية "ملك الهند" وترجمة بولا حيدر.
ــ بشرى المقطري برواية "ماذا تركت وراءك؟" ترجمة سواد حسين.
ــ نجوى بركات برواية "السيد نون" ترجمة لوك ليفجرين.
ــ سونيا نمر عن عملها "طائر الرعد" ترجمة لينكس كوالي.
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