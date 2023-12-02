مايكروسوفت تختبر وضع توفير الطاقة لأجهزة اللاب توب والكمبيوتر بنظام Windows 11

MENAFN - Youm7) تختبر مايكروسوفت وضع "موفر الطاقة" في أحدث إصدار داخلي لنظام التشغيل Windows 11، والذي يمكن أن يساعد المستخدمين على إطالة عمر بطارية أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، حيث تتوفر هذه الميزة للمطلعين في Canary Channel الذين قاموا بتثبيت Windows 11 Insider Preview Build 26002.

ويتوفر وضع توفير الطاقة على كل من أجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمول (حتى عند توصيلها)، ويعمل بشكل مشابه لوضع توفير البطارية. ومع ذلك، تعطي هذه الميزة الأولوية للحفاظ على الطاقة من خلال التضحية ببعض أداء النظام، حيث تتمتع بقدرات توفير البطارية التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر البطارية عن طريق تقليل استخدام الطاقة وبعض أداء النظام.

ويمكن الوصول إلى وضع توفير الطاقة هذا من خلال قائمة الإعدادات السريعة في النظام، ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبطه ليتم تشغيله تلقائيًا بمجرد وصول مستوى بطارية الجهاز إلى نقطة معينة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين هذا الوضع ليعمل حتى عندما يكون الجهاز متصلاً بمصدر طاقة، وهو أمر مفيد لمستخدمي سطح المكتب الذين يرغبون في خفض فاتورة الطاقة الخاصة بهم.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا ميزات توفير الطاقة لوحدات تحكم Xbox Series X/S في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك "ساعات النشاط"، ويمكن للمستخدمين ضبط أوقات بدء التشغيل وإيقاف التشغيل للحفاظ على الطاقة، وأثناء إيقاف التشغيل، يستهلك جهاز Xbox 0.5 واط فقط، بدلاً من 10-15 واط في وضع الاستعداد.

ووفقًا لمايكروسوفت أماندا لانجوفسكي وبراندون ليبلانك، تم تحسين هذا الوضع لإطالة عمر البطارية مع الاستمرار في تزويد المستخدمين بخيار الحفاظ على الطاقة طوال الوقت، وذكروا أيضًا أنه على الرغم من أن هذا الوضع يمكن أن يستبدل بعض أداء النظام، إلا أنه يعد طريقة سهلة لإطالة عمر بطارية جهازك.

وإذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد في برنامج Windows 11 Insider، فلا يزال بإمكانك إطالة عمر بطارية جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام ميزة توفير طاقة البطارية المضمنة، ويقوم هذا الوضع بتعطيل العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة مؤقتًا مثل المزامنة التلقائية للبريد الإلكتروني والتقويم وتحديثات التجانب المباشرة والتطبيقات غير النشطة.

كيفية تشغيل موفر البطارية في نظام التشغيل Windows 11

لتشغيل ميزة توفير شحن البطارية، انتقل إلى البدء > الإعدادات > النظام > الطاقة والبطارية. ومن هناك، يمكنك اختيار تنشيطه تلقائيًا عندما تصل البطارية إلى مستوى معين عن طريق تحديد مستوى مخصص بجوار "تشغيل موفر البطارية تلقائيًا عند".

توصي مايكروسوفت بضبط مدة العرض النشط، أو تقليل سطوع الشاشة، أو تغيير إعدادات نشاط الخلفية لتطبيقك، أو تحديد وضع طاقة أكثر كفاءة، أو تشغيل وضع الطائرة إذا لم تكن بحاجة إلى اتصالات لاسلكية.







