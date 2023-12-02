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Steam تتيح تشغيل ألعاب الواقع الافتراضى لاسلكيًا على سماعات Quest

12/2/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Youm7) تعد إحدى نقاط البيع الرئيسية لسماعات الرأس Meta Quest VR هي أنها تستطيع تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي للكمبيوتر الشخصي، ولكن يجب أن تكون متصلاً فعليًا عبر كابل ربط بالكمبيوتر ، وهناك بعض الحلول البديلة التابعة لجهات خارجية والتي تسمح ببث الألعاب لاسلكيًا، مثل Virtual Desktop.



ووفقًا لتقرير engadget، كشف Steam عن حل رسمي Steam Link هي أداة متاحة لـ Meta Quest 2 و3 وPro تعمل على بث ألعاب الواقع الافتراضي للكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا من مكتبة Steam الخاصة بك مباشرة إلى سماعة الرأس، حتى تتمكن من الاستمرار في تجنب الكابلات، والتطبيق المجاني موجود بالفعل، لكن تم استخدامه لبث ألعاب Steam على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون، وهذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها لألعاب الواقع الافتراضى.



وهناك تحذير رئيسي واحد تمامًا مثل Virtual Desktop، لا تزال بحاجة إلى جهاز كمبيوتر قادر على تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي المتطورة، ولن تحتاج إلى كابل الارتباط، ومن الممكن أن تعمل هذه الخدمة عبر منصات الحوسبة السحابية، ولكن من المرجح أن تكون النتائج سيئة في أحسن الأحوال.



ويحدد Steam مواصفات الكمبيوتر الموصى بها، ويقترح وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GTX970 أو أفضل، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ونظام التشغيل Windows 10 أو الأحدث.



بعيدًا عن الكمبيوتر الشخصي، تحتاج أيضًا إلى جهاز توجيه WiFi بسرعة 5 جيجا هرتز مع توصيل كل من سماعة الرأس والكمبيوتر بنفس الشبكة، ويمكنك تنزيل تطبيق Steam Link مباشرةً من متجر Quest للبدء، و قد لا تكون هذه أكبر صفقة في العالم للأشخاص الذين يستخدمون Virtual Desktop بالفعل، ولكن أي شيء يجذب المزيد من الأشخاص إلى Half Life: Alyx يعد أمرًا جيدًا.














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