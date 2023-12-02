هذه الأجهزة لن تدعم تشغيل متجر Steam بعد الآن.. احفظ ألعابك

MENAFN - Youm7) تتوفر واجهة متجر الألعاب متعددة المنصات Steam على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Mac وWindows، حيث تسرد المنصة المملوكة لشركة Valve العديد من الألعاب في مكتبتها وهي إحدى الخدمات الأكثر شعبية لتنزيل ألعاب الفيديو على أجهزة الكمبيوتر، وقد أعلنت شركة Steam الآن عن قرارها بإنهاء دعم الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل macOS اعتبارًا من 15 فبراير 2024.

ولا تحظى أجهزة كمبيوتر Apple بشعبية كبيرة في مجال الألعاب ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين تشغيل العديد من العناوين بما في ذلك الألعاب المتوفرة على Steam، وحتى الآن، حافظ النظام الأساسي على دعم إصدارات macOS الأقدم (مثل macOS Mojave وHigh Sierra) للحفاظ على تشغيل ألعاب 32 بت على أجهزة Mac الأقدم، ومع ذلك، من المقرر أن ينتهي هذا الدعم في العام المقبل.

وفي بيان لـ AppleInsider، قالت منصة مكتبة ألعاب الكمبيوتر:“اعتبارًا من 15 فبراير 2024، ستتوقف Steam رسميًا عن دعم أنظمة التشغيل macOS 10.13 (High Sierra) و10.14 (Mojave)، بعد ذلك التاريخ، لن تتلقى عمليات تثبيت Steam Client الحالية على أنظمة التشغيل هذه تحديثات من أي نوع بما في ذلك التحديثات الأمنية، ولن يتمكن دعم Steam من تقديم الدعم الفني للمستخدمين للمشكلات المتعلقة بأنظمة التشغيل القديمة ولن يتمكن Steam من ضمان استمرار وظائف Steam على إصدارات نظام التشغيل غير المدعومة.

وتوقفت Apple بالفعل عن دعم macOS High Sierra (في عام 2020) وmacOS Mojave (في 2021)، ومع ذلك، واصلت Steam تقديم التحديثات والدعم الأساسي لعملائها على أنظمة التشغيل هذه لأنها كانت الطريقة الوحيدة للعب ألعاب 32 بت.

ومع ذلك، تدعي شركة Steam أنه بعد التاريخ المذكور، لن تكون قادرة على ضمان عمل الألعاب على الأنظمة القديمة، ولاحظت الشركة أيضًا أن عددًا قليلاً جدًا من المستخدمين سيتأثرون بهذا القرار حيث أن 98% من المستخدمين يستخدمون بالفعل نظام التشغيل macOS Catalina أو الإصدارات الأحدث.

يجب أيضًا على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون إصدارات أقدم من أنظمة التشغيل التحديث إلى أحدث إصدار متاح من نظام التشغيل macOS إن أمكن، نظرًا لأن هذه الإصدارات معرضة لبرامج الاستغلال التي تم تصحيحها باستخدام التحديثات الأحدث، سيتوقف Steam أيضًا عن تحديث عميله لنظامي التشغيل macOS High Sierra وmacOS Mojave بعد التاريخ المذكور.