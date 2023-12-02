المصمم السابق لـgoogle Maps غير سعيد بالتغييرات فى التطبيق.. لهذا السبب

MENAFN - Youm7) قبل بضعة أيام، غيرت شركة جوجل مظهر تطبيق الخرائط الشهير الخاص بها على نطاق واسع، وكما هو الحال مع معظم التغييرات، كان هناك أشخاص قدّروا ذلك، وكان هناك آخرون لم يهتموا به كثيرًا، وفي المعسكر الأخير كانت إليزابيث لاراكي، المصممة السابقة التي عملت في Google on Maps، حيث انتقل Laraki إلى X ونشر بهدوء نقدًا تفصيليًا لكل الأخطاء في التصميم الجديد لخرائط Google.وقالت لاراكي إنها ساعدت في تصميم خرائط جوجل منذ 15 عامًا وما زالت تستخدمها كل يوم، لكن التصميم المرئي المختلف بشكل كبير لم يعجبها، "أنا لا أحب ذلك. يبدو الأمر أكثر برودة وأقل دقة وأقل إنسانية. ولكن الأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصة رئيسية للتبسيط والتوسع. خرائط جوجل تبدو "مزدحمة"

أحد الانتقادات لاراكي هو كمية الأشياء التي "تراكمت على رأس الخريطة"، وقالت إن هناك 11 عنصرًا مختلفًا يحجبها الآن. "يجب أن تكون الخريطة عقارًا مقدسًا، قالت:“فقط الأشياء المفيدة للغاية لكثير من الناس هي التي يجب أن تحجبها”.

كما شاركت أيضًا كيفية إضافة الميزات الجديدة دون تراكبها مباشرةً على الخريطة، تتضمن النصائح الثلاث التي قدمتها لجوجل ما يلي: التبسيط بشكل كبير؛ إعطاء الأولوية بشدة لرؤية الخريطة؛ دفن الإرث وميزات الاستخدام المنخفض.وفي عام 2007، كنت أحد المصممين الاثنين على خرائط Google، وفي ذلك الوقت، أصبحت الخرائط بالفعل في حالة من الفوضى، لقد قمنا بدمج ميزات جديدة في أي مساحة يمكن أن نجدها في واجهة المستخدم، وكانت تجربة المستخدم تعاني وكان المنتج يزداد تعقيدًا، و كان علينا إعادة التفكير في التطبيق ليكون بسيطًا وواسع النطاق للمستقبل. يبدو أن الوقت قد حان لخرائط Google للقيام بذلك مرة أخرى..."، قالت في X. رد جوجل وفي بيان تمت مشاركته مع CNBC، قال متحدث باسم Google: "نحن نفكر دائمًا في كيفية جعل خرائط Google تعكس العالم الحقيقي بشكل أكثر دقة، لقد صممنا تحديثاتنا بناءً على أبحاث مكثفة وتعليقات من المستخدمين - بهدف تسهيل استخدام الخريطة وفهمها. على سبيل المثال، أصبحت الطرق الآن أكثر قتامة لتبدو أشبه بالطرق الفعلية وتوفر لوحة أفضل للحصول على تفاصيل مفيدة مثل الممرات.