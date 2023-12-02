-->

Saturday, 02 December 2023 06:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.4 مليون مغترب زاروا المملكة خلال 10 أشهر

12/2/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- زار المملكة 1.4 مليون مغترب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار.
وسجلت أعداد الزوار من الأردنيين المغتربين (سياح المبيت واليوم الواحد) نسبة زيادة وصلت الى 19.1 % او بزيادة مقدارها 226 الف زائر خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 1.182 مليون مغترب.
وشكلت نسبة المغتربين من إجمالي زوار المملكة خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي نحو 25.4 %.
وبلغ عدد سياح المبيت من (المغتربين) اكثر من 1.389 مليون مقارنة بـ1.165 مليون بارتفاع نسبته 19.2 % او بزيادة مقدارها 224 الف سائح.
وسجل زوار اليوم الواحد من المغتربين اكثر من 19.3 الف زائر خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي مقارنة بـ17.6 الف زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مقدارها 1.7 الف زائر.
وكان أعلى شهر خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي في استقبال المغتربين هو شهر آب (أغسطس) الماضي؛ اذ وصل عدد المغتربين (سياح مبيت وسياح اليوم الواحد الى 240.4 الف زائر مقارنة بـ 230.6 الف خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.2 % او بارتفاع عدده 9.8 الف سائح.
وبلغ حجم إنفاق المغتربين الأردنيين اكثر من 1.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وبلغت نسبة زيادة إنفاق المغتربين نحو 21.5 % أو ما يزيد على 247 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 1.1 مليار دينار.
يأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي وصل إلى اكثر من 5.5 مليون زائر.
ويشار إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نموا نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
أما خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعا بنسبة 34.7 % بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4 %.

MENAFN02122023000072011014ID1107524850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث