ارتفاع ملكية الأفراد للرؤوس القاطرة إلى %78.9

MENAFN - Alghad Newspaper) تيسير النعيمات

حددت مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023-2027) تحديات مجال نقل البضائع في تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية (19918 رأس قاطر) وارتفاع متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة (18.01 سنة) وازدياد ملكية الأفراد (%78.9) مقارنة مع ملكية الشركات، فضلا عن عدم الالتزام بالحمولات المحورية وأثرها على شبكة الطرق خصوصا الطريق الصحراوي الذي تمر خلاله أكثر من 7500 شاحنة سنويا.



وأوصت مسودة الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها بحلول مقترحة تتضمن مراجعة اللوائح المتعلقة بالسلامة والانبعاثات بهدف استخدامها لتقليل حجم أسطول الشاحنات وفي نفس الوقت زيادة السلامة للشاحنات وتقليل الانبعاثات الناجمة منها.



كما أوصت بمراجعة الخطط الحالية لملكية المركبات، وبضع تدابير واقتراح مبادرات لاستبدال الشاحنات القديمة بشاحنات حديثة تتوافق مع معايير الانبعاثات الناجمة عن الشاحنات ومبادئ السلامة العامة وبما يضمن تقليل الملكية الفردية للشاحنات.



واقترحت استكمال الخطط لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية بما في ذلك وضع خطط التمويل، وإجراء الدراسات لمراجعة انبعاثات المركبات ولوائح السلامة للمركبات، وإجراء دراسة لتقليل الملكية الفردية على أن تشمل الدراسة الملاك الأفراد الذين قد يغيرون نطاق عملهم.



كما اقترحت إعداد وثائق العطاءات لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية (على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص). والتشاور واتخاذ قرار بشأن الإعفاءات الضريبية الجديدة لواردات الشاحنات.



ومن ضمن الحلول المقترحة في المسودة وضع خطة لتحديث لوائح وأنظمة بيانات المعلومات الخاصة بنقل البضائع على الطرق، وتنفيذ ووضع أنظمة وقوانين جديدة لفرض الضرائب على المركبات، ومنح حوافز مجزية لتشجيع تسجيل المزيد من الملاك الفرديين بشركات النقل بالشاحنات.



وتضمنت التوصيات تطبيق نظام معلومات إلكتروني جديد لبيانات الشحن البري، طرح مشاريع لتوفير خدمات نقل للعاملين في المناطق الحرة، تعزيز تنافسية وحماية الناقل الأردني خصوصا في مجال نقل السيارات عبر رفع مستوى العاملين في هذا القطاع وتوفير الناقلات الأردنية ذات الكفاءة العالية وإبرام الاتفاقات والتفاهمات الدولية.



واقترحت دراسة مشروع واضح ومخصص لمعالجة مشكلة ارتفاع نسبة الملكية الفردية للشاحنات، وتشكيل فريق عمل لمراجعة جميع القوانين والتعليمات المرتبطة بعملية النقل، والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان أفضل تشغيل للناقلين والمشغلين في مجال الشحن مثل: نقابة التخليص، نقابة النقل البري، نقابة ملاحة الأردن، النقابة اللوجستية، شركة الموانئ، مشغلين الموانئ، بالإضافة الى مشاركة الهيئات المختصة التابعة لوزارة النقل ودائرة الجمارك الأردنية.



وأشارت المسودة إلى أن ابرز تحديات قطاع نقل البضائع تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية وقلة الأحمال المتوفرة له مقارنة مع عدد الشاحنات العاملة.

وانخفاض مستوى السلامة للشاحنات، وارتفاع مستوى الانبعاثات من الشاحنات، وارتفاع تكاليف الصيانة وتقادم أسطول الشاحنات وذلك يؤثر على تكاليف التجارة المحلية والقدرة التنافسية للتجارة الدولية.



كما أن من أبرز التحديات، حسب المسودة، ارتفاع الملكية الفردية وخاصة ملكية شاحنات البضائع العامة والحاويات مقارنة مع ملكية الشركات. ووجود منافسة مع البرادات الأجنبية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية للبرادات الاردنية بالإضافة الى فرق أسعار المحروقات وتدني أسعار البرادات الأجنبية.

فضلا عن قلة عدد الشاحنات التي تحقق شروط الانضمام للاتفاقيات الدولية بالرغم من اهتمام الأردن بالانضمام للاتفاقيات الدولية التي تسهل إجراءات دخول وخروج الشاحنات مما يتيح فتح أسواق جديدة للشاحنات الأردنية.



كما اشارت لانعدام وجود مرافق خدمية لقطاع الشحن في الأردن مثل ساحات اصطفاف ومبيت الشاحنات، المراكز اللوجستية والموانئ البرية، وعدم وجود إطار تشريعي ينظم انشاء هذه المرافق وادارتها وتشغيلها. هي أبرز التحديات إلى جانب تقادم اسطول النقل بالبضائع مما أدى إلى عدم توفر شروط السلامة العامة وارتفاع الكلف التشغيلية وبالتالي تأثيره على التنافسية.

وعدم استقرار الأوضاع السياسية في الإقليم ادت الى الحد من نشاطات النقل للشاحنات الأردنية تحديدا النقل بالعبور (Transit) بالإضافة إلى الحد من البضائع العابرة إلى الدول المجاورة عبر الميناء.



ومن أبرز التحديات عدم إمكانية تطبيق أو مراقبة شروط السلامة العامة من قبل الهيئة المختصة بالرقابة على شركات النقل حالياً بسبب الملكية الفردية للشاحنات. وعدم إمكانية إصدار تغطية تأمينية على البضائع عند النقل بشاحنات مملوكة للأفراد. وصعوبة تحديث الأسطول من خلال المشروع القائم حالياً " حيث أن الإعفاء من ضريبة المبيعات غير كاف والدليل على ذلك عدد الشاحنات التي استفادت من هذا المشروع وعدد المستفيدين الأفراد منه ". فضلا عن عدم إمكانية تحصيل ضريبة دخل من الملاك الأفراد على عمليات النقل.



وفي مجال النقل البحري والموانئ فإن التوصيات والحلول المقترحة حسب المسودة مراجعة أوقات مكوث الحاويات وتنفيذ طريقة قياس موحدة، وتحسين نظام الأمان في جميع المحطات للامتثال الكامل لـ ISPS وغيرها من الاتفاقيات الدولية للسلامة والأمن البحري. وتحسين أنظمة الملاحة في الموانئ.



واقترحت المسودة تصميم وتطوير نظام معلومات ما قبل الوصول السفن، وتطبيق المعايير البيئية للميناء، واستحداث وتطوير أنظمة الموانئ الذكية، وتنفيذ برنامج التدريب البحري.



وأكدت ضرورة التنسيق مع دول الجوار والعمل على اعتماد ميناء العقبة كنقطة دخول معتمدة للمستوردات للمحافظات والمشاريع الإقليمية المحلية والإقليمية وتخصيص منظومة كاملة بالتنسيق مع النقل البري والتخليص والجمارك لتطوير ممر أو كريدور مخصص لهذه المستوردات.



واقترحت عقد لجنة تمثل المصنعين الأردنيين وشركة تطوير العقبة لتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل عملية التصدير لمختلف انواع البضائع وخصوصا التي لا يمكن حاليا تصديرها إلا عن طريق النقل البري والتي يتعذر تصديرها بسبب عدم إمكانية تصديرها كمواد سائبة عن طريق ميناء العقبة، ومراجعة الطاقات التخزينية لميناء العقبة وخصوصا للمواد النفطية ودراسة مدى تأثيرها على مدة مكوث البواخر وكلف الاستيراد.



وأشارت المسودة أن ابرز التحديات التي يواجهها القطاع البحري تتمثل في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية: بالحاجة إلى التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية. وغياب وجود قانون بحري أردني حديث يواكب كافة التطورات التي طرأت على القطاع البحري وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



اما في مجال الدعم والاستثمار في قطاع التعليم والتدريب الخاص بالمهن البحرية: فإن أبرز التحديات عدم توفر بيئة عمل جاذبة للبحارة "وهذا بدوره سيؤدي إلى صعوبة متزايدة في توظيف البحارة الجيدين والاحتفاظ بهم وجذب الأشخاص ذوي الكفاءة العالية ". والتأكيد على وجود التشريعات الناظمة لدعم الاستثمار في التعليم البحري.



ومن التحديات نقص فرص التدريب البحري للبحارة الجدد. وهجرة الكفاءات البحرية. اشارت المسودة أن من التحديات: قصور في البنية التحتية البحرية التكنولوجية الأساسية لتقديم سلسلة الخدمات اللوجستية للمنظومة المينائية الفعالة المتعلقة بمناولة البضائع وإدارة حركة السفن. وقصور استخدام الأنظمة الإلكترونية لتخليص البضائع وتبسيط وتوحيد الوثائق لكل من تسليم واستقبال البضائع وتحسين التنسيق والترويج.



اما في مجال منظومة موانئ العقبة فان التحديات تتمثل في الموقع الجغرافي للميناء مما يعيق جذب بضائع الأقطرمة (Transhipment)، والأثر المباشر لمستوى الكفاءة في قطاعات النقل الأخرى لا سيما قطاع النقل البري وكفاءة أسطول الشاحنات الأردني على قطاع الموانئ والتأثير على مستوى الكفاءة في العمليات المينائية.



ومن التحديات تأثير الإجراءات الجمركية وكفاءة إجراءات التخليص على سلسلة النقل والتزويد عبر موانئ العقبة. وارتفاع كلف الشحن البحري لموانئ العقبة. وضعف الأنشطة التصديرية للصناعات المحلية وبالتالي ضعف القدرة على جذب خطوط ملاحية منتظمة وأثرها على كلف الاستيراد نتيجة فرض رسوم عدم التوازن من قبل الخطوط الملاحية على البضائع المستوردة الى الميناء.



وتضمنت المسودة التوصيات والحلول المقترحة المتمثلة في تحديد وكالة لإدارة الحدود والتنسيق مع المؤسسات المرتبطة.

واستحداث نظام الكرتوني للتخليص الجمركي يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من النظام الحالي. وزيادة المزايا للانضمام برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (AEO) و / أو وضع العقبات على المشغلين في حال عدم الانضمام.



واقترحت المسودة تضمين مفهوم سلاسل الزويد في الدورات التدريبية لمشغلي الخدمات اللوجستية والتجار. وطلب المشورة من الاتحاد الجمركي الدولي بشأن برامج الجمارك الوطنية.



وإنشاء نظام لتقدير أوقات المكوث باستخدام الأساليب المعيارية. فضلا عن تشجيع مشغلي الخدمات اللوجستية على التدريب والتنسيق. وإنشاء سجل لمشغلي الخدمات اللوجستية المؤهلين والمعتمدين. وتحديث نظام تحليل المخاطر الجمركية لتسهيل انخفاض معدل فحص الحاويات.

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