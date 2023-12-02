الحزام والطريق بين الأردن والصين

د.حسن عبدالله الدعجة *

إن توقيع الأردن والصين على مذكرة التفاهم حول البناء المشترك لـمبادرة”الحزام والطريق” قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان تمثل خطوة استراتيجية واعدة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتمكين الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وبهذه المذكرة تكون جميع الدول العربية قد انضمت الى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين قبل عقد من الزمان بهدف تعزيز التواصل والتعاون الدوليين من خلال توسيع البنية التحتية وربط الشبكات اللوجستية والتجارية بين الدول الى جانب تعزز تعدد الاقطاب التي تقوده الصين لعام اكثر امنا واستقرارا.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم التي وقعت في 29 الشهر الماضي في عمان بين السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ممثلين عن حكومتي البلدين التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي والبنية التحتية في المنطقة والتي من الممكن أن نرى تطورات إيجابية في العديد من القطاعات على سبيل المثال، قد تشهد البنية التحتية في الأردن تحسينات كبيرة من خلال الاستثمارات والتعاون الصيني، ما يؤدي إلى تطور اكبر لسلاسل النقل والتوريد بما فيها شبكات الطرق والموانئ والقطاعات اللوجستية بالاضافة الى تعزيز قدراته الاقتصادية وجعله أكثر تنافسية في الساحة الدولية.

وعلاوة على ذلك، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والتي وصلت فيه حجم التجارة الثنائية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى حوالي 3.5 مليار دولار ، وزادت واردات الصين من الأردن بنحو 25 بالمئة عن الاعوام الماضية، حيث يعتبر الاردن ثاني اكبر شريك تجاري للصين من حيث تصدير السلع للأُردنيين، في وقت تمكنت استثمارات نوعية صينية بالتوسع بالاردن لا سيما شركة CSAIL الصينية التي استحوذت على أربع محطات لتوريد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الأردن، ما يزيد الاهتمام بسوق الطاقة النظيفة الأردنية الى جانب انتشار مملوس وكبير للسيارات الصينية في الشوارع الاردنية بين المستهلكين الأردنيين، حيث تحتل نحو 80 بالمئة من سوق السيارات الكهربائية في الأردن وكذلك استثمار صيني جديد في محافظة الكرك بقيمة 100 مليون دولار وهو مصنع جينشنغ الدولي للسيراميك، بالاضافة الى ان السفارة الصينية في عمان أصدرت العام الحالي 2023 تأشيرات لنحو 7000 شخص حتى الان ، ونظمت دورات تدريبية لحوالي 300 أردني في مجالات الصحة والزراعة والجيل الخامس وغيرها، كل ذلك يفتح الباب على مصرعيه أمام فرص استثمارية مختلفة واعدة وجديدة وخلق فرص عمل جديدة ويعزز الازدهار الاقتصادي في كلتا البلدين.

ومن الواضح أن هذا التعاون ليس فقط اقتصادياً، بل يعكس أيضًا التواصل الثقافي والسياسي بين الصين والأردن ويعزيز الصداقة والتفاهم الشعبي بين البلدين ويكثف التعاون في مختلف المجالات ويعزز العلاقات الثنائية على المدى الطويل.

ان توقيع مذكرة التفاهم للانضمام الى مبادرة الحزام والطريق بين الصين والأردن يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وسيسهم التعاون المستمر في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة وسيفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون المشترك في المستقبل.

* أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال – الأردن

مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين

عضو المجلس الدولي لعلماء الصينيات