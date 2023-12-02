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المنعة الاقتصادية.. في أجواء ملتهبة

12/2/2023 4:23:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدكتور ابراهيم بدران
ليس هناك من شك، و بعد إلقائها 40 ألف طن من المتفجرات، بأن استمرار اسرائيل في القتل والتدمير في قطاع غزة ومدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، و حت الغطاء الأمريكي، سيؤدي الى اشعال المنطقة ودخولها مرحلة بالغة الخطورة من عدم الاستقرار وربما الحروب. ورغم إنطلاق التأييد لفلسطين على مستوى الجماهير في جميع انحاء العالم،و العديد من المنظمات الدولية، إلا ان الاجراءات العملية من المجموعة العربية و من المجتمع الدولي لوقف الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة عن طريق وصول الفلسطينيين الى حقهم في دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، هذه الاجراءات لا زالت واهية وربما غائبة، بسبب الإنحياز الخبيث الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإسرائيل. وقد تركت الحرب آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على المنطقة بأسرها فتأثرت معظمم القطاعات الاقتصادية وتوقف بعضها تماما كالسياحة، وخاصة في الدول المجاورة لفلسطين وفي مقدمتها الاردن ومصر،ناهيك عن سوريا و لبنان. أما في فلسطين فقد توقفت عجلة الإقتصاد في كل مدينة و قرية . الأمر الذي يستدعي، اضافة الى تتبع الشأن السياسي والانساني و العسكري بكل تفاصيلها، متابعة الشأن الاقتصادي لضمان توفير الظروف والآليات والشراكات لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وفي لقائه مع ممثلين عن القطاع الخاص، بحضور ولي العهد، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الى العمل على ادامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة بشكل عام والشقيقة فلسطين بشكل خاص. وأكد خلال اللقاء على عدد من النقاط الهامة ابتداء من اهمية مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة وايصالها الى انحاء المملكة ،وضرورة مشاركة القطاع الخاص الأردني في التمويل والتنفيذ، وهو ما كنا نطالب به باستمرار، وانتهاء بالاستمرار في برنامج التحديث الاقتصادي والاداري، رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية التي تجتاح المنطقة باسرها.
إن خطاب جلالة الملك، بقدر ما هو موجه للقطاع الخاص ،فهو موجه بنفس القوة للحكومة والادارات الرسمية. اذ لا يستطيع القطاع ان يلعب منفرداً دون تعاون مع الحكومة وتشارك بينهما في القرار الإقتصادي على اساس من الثقة والاستمرارية و المبادرات التنفيذية و مشاركة العلماء و الخبراء . ذلك أن الشراكة بين القطاعين رغم مرور السنوات على المطالبة بها، وصدور التعليمات والانظمة والقوانين، واقامة المجالس واللجان، وعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات، إلا ان الشراكة بقيت وكما يقول معظم رجال الأعمال " حبراً على ورق". ولا زال المواطن يرى الاهتمام الرسمي المفرط بالمساعدات والقروض الأجنبية في معظم المشاريع بدلاً من دعوة القطاع الخاص، بل المواطنين مباشرة ،للتمويل والتنفيذ.
وهنا لا بد من التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي: اولاً: ان معدل النمو الاقتصادي لا زال يراوح حول 2.5%. وهو رقم متواضع تماما في ظل الزيادة السنوية في السكان و التغيرات المناخية، و بالتالي لا يساعد على تقليص مساحات الفقر وتخفيض معدلات البطالة. وهنا تتجلى أهمية تفعيل الإقتصاد الوطني و محركه الرئيسي القطاع الخاص و العلم و التكنولوجيا ثانياً:ان العدوان الاسرائيلي المتوحش على غزة والضفة الغربية، وانشغال التحالف الاوروبي الامريكي بالحرب الروسية الاوكرانية و التملق للصهيونية، و ضعف المبادرات العربية الفاعلة، وموقف الاردن القوي والمتميز بدعم النضال الفلسطيني ورفض مخططات الاحتلال الاسرائيلي، كل ذلك سيجعل المساعدات والمنح و القروض تتراجع باستمرار.الأمر الذي يدفع باتجاه الاعتماد على الذات ،وعلى الامكانات الوطنية الاردنية في كل اتجاه.ثالثاً: ان على ادارات الدولة بمختلف مستوياتها ،وليس المستويات العليا فقط، ان تتفهم طبيعة وتفاصيل الحالة الراهنة و مآلاتها، وبالتالي تغير من اساليب العمل فيها نحو مزيد من الكفاءة والاستجابة والتعاون ودعم كل ما يساعد على تعزيز المنعة الاقتصادية للدولة.رابعاً: ان اتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني ليأخذ دوره الفاعل في المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، وليكون هو العمود الفقري للتمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل، كل ذلك يمثل الآلية الأفضل لحماية الاقتصاد الوطني او حسب تعبير جلالة الملك ،آلية للتحوط لحماية الاقتصاد الوطني. فالاقتصاد الذي يعتمد على تمويل مواطنيه وعقولهم ومهاراتهم وابداعاتهم و ادخاراتهم و صناديقهم، وعلى شركاته ومؤسساته في إطار من الشفافية و النزاهة، يستطيع ان يجابه اصعب الظروف دون تراجع او انكسار.خامساً: ان المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الحكومة ينبغي ان لاتكون بعيدة عن الشأن الاقتصادي في جانبه العملي. فمبادرة الحكومة من خلال مؤسسة الاستثمار او صندوق استثمار الضمان الاجتماعي او الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الى انشاء شركات مساهمة عامة جديدة لتمويل او تنفيذ المشاريع الكبيرة من شأنه ان يحفّز المواطنين والشركات على المساهمة بالشركات الجديدة ،وبالتالي تخرج الادارة الرسمية من عقدة التمويل والممّول الأجنبي. وهناك العديد من المشاريع في المياه والطاقة والصناعات الغذائية والزراعية تنتظر مثل هذه المبادرات سادساً: ليس بالضرورة ان تتمسك الإدارة الحكومية بالمشاريع ذات الحجم الضخم والتمويل الباهظ و الفترة الزمنية الطويلة، (وهو ما تفضله المؤسسات التمويلية الدولية) وانما يجب أن تذهب الى تقسيم المشاريع الى مراحل يتم تنفيذ كل مرحلة بتمويل ومهندسين ومقاولين اردنيين.ما المانع أن يقسم مشروع الناقل الوطني إلى قسمين : الأول محطة التحلية تنفذه شركة، و الثاني خط النقل تنفذه شركة أخرى،؟ و ما المانع أن تكون التحلية على مرحلتين؟ أو ثلاث مراحل كل منها 120 مليون مترا مكعبا سنويا؟ فيصبح التمويل أكثر يسرا، و زمن التنفيذ أقصر مدة، و الإستجابة الملحة للعجز المائي أسرع تحقيقا؟
وأخيراً فإن الظروف الصعبة في المنطقة عموماً ،وفي فلسطين بشكل خاص، يتوقع أن تستمر لفترة ليست قصيرة .وإن مواقف الاردن المتميزة في دعم الاشقاء في فلسطين، ورفض سياسة الاحتلال و التهجير ومخططاته الخبيثة، سوف تؤدي الى ضغوط اقتصادية وسياسية على الاردن. ومن هنا فإن التنمية الاقتصادية ممثلة بزيادة القدرة الإنتاجية و خاصة في الصناعة و الزراعة و المياه و الطاقة و السياحة من شأنها أن تعزز القدرة على المواجهة بل وعلى المساعدة . وذلك لا يتحقق الا اذا انتهت فترة التردد والتشكك الاداري الاقتصادي،و من ثم الدخول في مرحلة من الشراكة الحقيقية و المبادرات الحكومية الجديدة مع القطاع الخاص للتركيز على المشاريع الإنتاجية ،وفق القانون بقراءة مستنيرة، والنظر الى الاستثمار الوطني المالي و البشري و المعرفي باعتباره ثروة وطنية يجب تنميتها والمحافظة على سلامتها وبناء اقتصاد قوي بمعدلات نمو جيدة، حتى تتراجع البطالة ويستمر الاردن في دوره الوطني والعروبي المتميّز.

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