المنعة الاقتصادية.. في أجواء ملتهبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدكتور ابراهيم بدران
ليس هناك من شك، و بعد إلقائها 40 ألف طن من المتفجرات، بأن استمرار اسرائيل في القتل والتدمير في قطاع غزة ومدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، و حت الغطاء الأمريكي، سيؤدي الى اشعال المنطقة ودخولها مرحلة بالغة الخطورة من عدم الاستقرار وربما الحروب. ورغم إنطلاق التأييد لفلسطين على مستوى الجماهير في جميع انحاء العالم،و العديد من المنظمات الدولية، إلا ان الاجراءات العملية من المجموعة العربية و من المجتمع الدولي لوقف الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة عن طريق وصول الفلسطينيين الى حقهم في دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، هذه الاجراءات لا زالت واهية وربما غائبة، بسبب الإنحياز الخبيث الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإسرائيل. وقد تركت الحرب آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على المنطقة بأسرها فتأثرت معظمم القطاعات الاقتصادية وتوقف بعضها تماما كالسياحة، وخاصة في الدول المجاورة لفلسطين وفي مقدمتها الاردن ومصر،ناهيك عن سوريا و لبنان. أما في فلسطين فقد توقفت عجلة الإقتصاد في كل مدينة و قرية . الأمر الذي يستدعي، اضافة الى تتبع الشأن السياسي والانساني و العسكري بكل تفاصيلها، متابعة الشأن الاقتصادي لضمان توفير الظروف والآليات والشراكات لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وفي لقائه مع ممثلين عن القطاع الخاص، بحضور ولي العهد، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الى العمل على ادامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة بشكل عام والشقيقة فلسطين بشكل خاص. وأكد خلال اللقاء على عدد من النقاط الهامة ابتداء من اهمية مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة وايصالها الى انحاء المملكة ،وضرورة مشاركة القطاع الخاص الأردني في التمويل والتنفيذ، وهو ما كنا نطالب به باستمرار، وانتهاء بالاستمرار في برنامج التحديث الاقتصادي والاداري، رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية التي تجتاح المنطقة باسرها.
إن خطاب جلالة الملك، بقدر ما هو موجه للقطاع الخاص ،فهو موجه بنفس القوة للحكومة والادارات الرسمية. اذ لا يستطيع القطاع ان يلعب منفرداً دون تعاون مع الحكومة وتشارك بينهما في القرار الإقتصادي على اساس من الثقة والاستمرارية و المبادرات التنفيذية و مشاركة العلماء و الخبراء . ذلك أن الشراكة بين القطاعين رغم مرور السنوات على المطالبة بها، وصدور التعليمات والانظمة والقوانين، واقامة المجالس واللجان، وعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات، إلا ان الشراكة بقيت وكما يقول معظم رجال الأعمال " حبراً على ورق". ولا زال المواطن يرى الاهتمام الرسمي المفرط بالمساعدات والقروض الأجنبية في معظم المشاريع بدلاً من دعوة القطاع الخاص، بل المواطنين مباشرة ،للتمويل والتنفيذ.
وهنا لا بد من التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي: اولاً: ان معدل النمو الاقتصادي لا زال يراوح حول 2.5%. وهو رقم متواضع تماما في ظل الزيادة السنوية في السكان و التغيرات المناخية، و بالتالي لا يساعد على تقليص مساحات الفقر وتخفيض معدلات البطالة. وهنا تتجلى أهمية تفعيل الإقتصاد الوطني و محركه الرئيسي القطاع الخاص و العلم و التكنولوجيا ثانياً:ان العدوان الاسرائيلي المتوحش على غزة والضفة الغربية، وانشغال التحالف الاوروبي الامريكي بالحرب الروسية الاوكرانية و التملق للصهيونية، و ضعف المبادرات العربية الفاعلة، وموقف الاردن القوي والمتميز بدعم النضال الفلسطيني ورفض مخططات الاحتلال الاسرائيلي، كل ذلك سيجعل المساعدات والمنح و القروض تتراجع باستمرار.الأمر الذي يدفع باتجاه الاعتماد على الذات ،وعلى الامكانات الوطنية الاردنية في كل اتجاه.ثالثاً: ان على ادارات الدولة بمختلف مستوياتها ،وليس المستويات العليا فقط، ان تتفهم طبيعة وتفاصيل الحالة الراهنة و مآلاتها، وبالتالي تغير من اساليب العمل فيها نحو مزيد من الكفاءة والاستجابة والتعاون ودعم كل ما يساعد على تعزيز المنعة الاقتصادية للدولة.رابعاً: ان اتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني ليأخذ دوره الفاعل في المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، وليكون هو العمود الفقري للتمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل، كل ذلك يمثل الآلية الأفضل لحماية الاقتصاد الوطني او حسب تعبير جلالة الملك ،آلية للتحوط لحماية الاقتصاد الوطني. فالاقتصاد الذي يعتمد على تمويل مواطنيه وعقولهم ومهاراتهم وابداعاتهم و ادخاراتهم و صناديقهم، وعلى شركاته ومؤسساته في إطار من الشفافية و النزاهة، يستطيع ان يجابه اصعب الظروف دون تراجع او انكسار.خامساً: ان المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الحكومة ينبغي ان لاتكون بعيدة عن الشأن الاقتصادي في جانبه العملي. فمبادرة الحكومة من خلال مؤسسة الاستثمار او صندوق استثمار الضمان الاجتماعي او الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الى انشاء شركات مساهمة عامة جديدة لتمويل او تنفيذ المشاريع الكبيرة من شأنه ان يحفّز المواطنين والشركات على المساهمة بالشركات الجديدة ،وبالتالي تخرج الادارة الرسمية من عقدة التمويل والممّول الأجنبي. وهناك العديد من المشاريع في المياه والطاقة والصناعات الغذائية والزراعية تنتظر مثل هذه المبادرات سادساً: ليس بالضرورة ان تتمسك الإدارة الحكومية بالمشاريع ذات الحجم الضخم والتمويل الباهظ و الفترة الزمنية الطويلة، (وهو ما تفضله المؤسسات التمويلية الدولية) وانما يجب أن تذهب الى تقسيم المشاريع الى مراحل يتم تنفيذ كل مرحلة بتمويل ومهندسين ومقاولين اردنيين.ما المانع أن يقسم مشروع الناقل الوطني إلى قسمين : الأول محطة التحلية تنفذه شركة، و الثاني خط النقل تنفذه شركة أخرى،؟ و ما المانع أن تكون التحلية على مرحلتين؟ أو ثلاث مراحل كل منها 120 مليون مترا مكعبا سنويا؟ فيصبح التمويل أكثر يسرا، و زمن التنفيذ أقصر مدة، و الإستجابة الملحة للعجز المائي أسرع تحقيقا؟
وأخيراً فإن الظروف الصعبة في المنطقة عموماً ،وفي فلسطين بشكل خاص، يتوقع أن تستمر لفترة ليست قصيرة .وإن مواقف الاردن المتميزة في دعم الاشقاء في فلسطين، ورفض سياسة الاحتلال و التهجير ومخططاته الخبيثة، سوف تؤدي الى ضغوط اقتصادية وسياسية على الاردن. ومن هنا فإن التنمية الاقتصادية ممثلة بزيادة القدرة الإنتاجية و خاصة في الصناعة و الزراعة و المياه و الطاقة و السياحة من شأنها أن تعزز القدرة على المواجهة بل وعلى المساعدة . وذلك لا يتحقق الا اذا انتهت فترة التردد والتشكك الاداري الاقتصادي،و من ثم الدخول في مرحلة من الشراكة الحقيقية و المبادرات الحكومية الجديدة مع القطاع الخاص للتركيز على المشاريع الإنتاجية ،وفق القانون بقراءة مستنيرة، والنظر الى الاستثمار الوطني المالي و البشري و المعرفي باعتباره ثروة وطنية يجب تنميتها والمحافظة على سلامتها وبناء اقتصاد قوي بمعدلات نمو جيدة، حتى تتراجع البطالة ويستمر الاردن في دوره الوطني والعروبي المتميّز.
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