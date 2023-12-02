أسرار الجمال المصرية القديمة: التاريخ المذهل لخمسة طقوس جمالية

MENAFN - Alghad Newspaper) هل تعلم أن أول طقوس العناية بالجمال ظهرت في مصر القديمة؟ على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن مستحضرات التجميل هو اختراع حديث، إلا أن العديد من المواد المستخدمة اليوم يمكن أن يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة مضت إلى الحضارات على طول نهر النيل.

إذا كنت تتطلع إلى مزج روتين الرعاية الذاتية الخاص بك وإضافة علاج جديد أو اثنين، فستساعدك هذه المقالة. نحن نلقي نظرة على بعض أسرار الجمال الأكثر شهرة في مصر القديمة، بما في ذلك مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم وأقنعة الوجه والشعر وغير ذلك الكثير. إذا كنت حريصًا على تجربة عدد قليل من هذه العلاجات والانغماس في الثقافة، ففكر في حجز رحلة إلى مصر (ولكن لا تنس التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية e - visa المصرية أولاً!).

الكحل، قلم تحديد العيون

في الوقت الحاضر، يتم استخدام قلم تحديد العيون لإظهار شكل العين والحصول على عينين واسعتين، ولكن في مصر القديمة، كان له غرض آخر: الحماية من أشعة الشمس! استخدم كل من النساء والرجال كحل العيون المطحون لحماية أعينهم من وهج الشمس القاسي ودرء الذباب.

كان أحد أقدم أشكال تحديد العيون هو استخدام الكحل، وهو نوع من المسحوق مصنوع في الأصل من معدن يسمى ستيبنيت. وابتكرت حتشبسوت، إحدى أشهر الفراعنة في الوجود، طريقة حرق اللبان واستخدام مسحوقه المطحون لتحديد عينيها.

حمامات الحليب الفاخرة

إذا سألك أحدهم أن تفكر في أجمل شخص في مصر القديمة، فغالبا ما تكون كليوباترا هي أول شخص يتبادر إلى ذهنك. على الرغم من أن كليوباترا اشتهرت بقوتها السياسية واستراتيجياتها الماكرة، إلا أنها اشتهرت بجمالها الطبيعي - ولا تزال أسطورية بعد قرون من عصرها!

أحد طقوس التجميل المصرية القديمة الأكثر شهرة ليس سوى حمام الحليب، الذي اشتهرت به كليوباترا. من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الناس يعتقدون أن حمامات الحليب تستخدم حليب البقر، ولكن الأمر في الواقع عكس ذلك تمامًا: فقد فضلت كليوباترا استخدام حليب الماعز أو الحمير بدلاً من ذلك.

كان الاسترخاء في حمام مليء بالحليب والمكونات الأخرى طريقة ممتازة لتقشير البشرة وتجديد شبابها وتنعيمها – كل ذلك في نفس الوقت. الحليب غني بحمض اللاكتيك، وهو مقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة. كما أشيع أن الاستخدام المنتظم لحمامات الحليب يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بالإضافة إلى استعادة الرطوبة للبشرة.

ومع ذلك، فإن الحليب يتخطى حوض الاستحمام: فقد اعتقد المصريون القدماء أن الغرغرة بالحليب تعمل على تحسين صحة الأسنان، وكان استخدام الشاش المنغمس في الحليب علاجًا شائعًا للحروق.

أقنعة الوجه

بالحديث عن الحليب... كان هذا المكون الشائع أيضًا مكونًا أساسيًا لعلاج مصري قديم آخر لا يزال من الممكن رؤيته في المنتجعات الصحية حول العالم اليوم: قناع الوجه.

وكان المصريون يخلطون العسل مع الحليب حتى يصبح مزيج متماسك ثم يضعونه بلطف على الوجه. كما ذكرنا سابقًا، يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الحليب على تقشير البشرة، في حين تعمل خصائص العسل المضادة للبكتيريا على علاج الجلد المحروق بسبب الشمس وتجديد الرطوبة المفقودة.

تم الحصول على مكون آخر مشهور لقناع الوجه مباشرة من نهر النيل: ألا وهو الطين! في الواقع، تتضمن إحدى علاجات التجميل الأسطورية الأخرى لكليوباترا أخذ الطين من نهر النيل وتدليكه على الوجه. تمتص المعادن الطبيعية الموجودة في الطين الزيوت والأوساخ الزائدة بينما تسحب الشوائب من الجلد.

ومن المثير للاهتمام أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أيضًا أن استخدام الطين والأقنعة الطينية هذه من شأنه أن يمنع الحظ السيئ (كل ذلك أثناء تنقية بشرتهم - وهو مكسب من الجانبين!)

علاجات الشعر

في حين أن جمال الوجه ربما كان محط اهتمام كبير، فقد أدرك المصريون القدماء أيضًا أهمية العناية بالشعر. لم تكن الأقنعة مخصصة للوجه فقط، بل كان هناك الكثير من العلاجات المخصصة لتعزيز صحة وجمال الشعر أيضًا، خاصة وأن الشعر يرمز إلى الثروة والمكانة.

كان زيت الخروع أحد أشهر علاجات الشعر في مصر القديمة، حيث كان يتم تدليكه في فروة الرأس وفي خصلات الشعر. وكانت الفوائد ذات شقين: فقد ساعد الزيت على تعزيز نمو الشعر في فروة الرأس مع حماية الشعر من المناخ الحار والجاف الذي كان شائعًا في مصر.

وتشمل الزيوت الشعبية الأخرى زيت المورينجا والسمسم وزيت اللوز، والتي غالبًا ما يتم مزجها مع ماء الورد أو العطور لخلق رائحة لا تقاوم.

الحلاوة

ربما تكون قد شاهدت إعلانات عن الحلاوة، وهي طريقة طبيعية لإزالة الشعر بالشمع، لكن هل تعلم أن تاريخها يعود إلى مصر القديمة؟

كان استخدام الحلاوة أمرًا شائعًا للغاية بين الرجال والنساء على حد سواء، حيث اعتبر المصريون القدماء شعر الوجه علامة على الفقر، في حين كان الوجه المحلوق رمزًا لمكانة الرجال.

يتكون شمع الحلاوة من ثلاثة مكونات بسيطة (السكر وعصير الليمون والماء) يتم خلطها وتسخينها في وعاء. يتم بعد ذلك وضع خليط الشمع على الجسم، ويترك لبضع ثوان حتى "يذوب" في المسام، ثم يتم سحبه بسرعة لإزالة الشعر.