41.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، السبت، 41.9 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40.2 دينارا لجهة البيع.



وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 49.1 و37.4 دينارا على التوالي.







