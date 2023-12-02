الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم تنديدا بدموية الاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) هبة العيساوي

دانت المملكة، استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة، في بيان لها أمس، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وطالب القضاة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة، مؤكداً على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.



وشدد على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فوراً لفرض وقف لإطلاق النار.



وعلى المستوى الشعبي، انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، عقب صلاة الجمعة أمس، مسيرة جماهيرية ضخمة، شارك فيها آلاف الأردنيين، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وما يرتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية، تحت مرأى ومسمع العالم.



وتأتي هذه المسيرة الحاشدة، في نطاق سلسلة فعاليات“طوفان الأردن، تحت عنوان“لبيك يا غزة”، في استجابة لمساندة المقاومة الفلسطينية في غزة، والوقوف الى جانبها في رفض قتل الآمنين والأبرياء والمدنيين في القطاع.



وهتف المتظاهرون في المسيرة“يا طالع من صلاتك.. قوم ودافع عن بلادك”، و”بعد الهدنة رجعت حرب.. يا مقاوم خوض الصعب”.



واعتبروا أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد أهالي اقطاع.



وأكد بعض المشاركن في المسيرة،“أن المجتمع الدولي أصم، ويكيل بمكيالين، ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وينظر إلى العدوان بمباركة وصمت”، داعين الى نصرة المقاومين ودعم صمودهم بالأشكال كافة.



وحذروا من مخططات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى تهجير أهالي القطاع، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين العرب بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية التوسعية الاستعمارية.



وندد المشاركون في المسيرة، باستئناف العمليات القتالية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبين المجتمع الدولي والدول الكبرى والمنظمات الحقوقية، بضرورة القيام بمسؤولياتها ووقف العدوان بشكل فوري.



وأكدوا أن استئناف العدوان على غزة، لن يحقق للاحتلال الصهيوني سوى ما يحلم به، فهو ما يزال غارقا بأوهام صلافته وكراهيته، وعلى مدار أيام الحرب الطويلة، فشل جيشه بتحقيق أي مما يزعم أنه أهداف هجمته العدوانية المعلنة.



ومن الهتافات العديدة التي رددها المشاركون في المسيرة:“بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بالروح بالدم نفديك يا غزة”، و”خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود”.

كما حملوا لافتات كتب عليها:“طوفان الأقصى معركتنا جميعا”، و”الشعب الأردني مع المقاومة”، و”لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية”.

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