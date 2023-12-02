الاحتلال يرتكب كوارث تدمر البشر والحجر وتسحق الصحة والبيئة في القطاع

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

يعيش قطاع غزة كارثة بيئية وصحية كبيرة، كشفت عنها أرقام الخبراء ومنظمة الصحة العالمية، ما يستدعي تدخلا دوليا وإنسانيا مباشرا، لمساعدة أهالي القطاع الذين باتت تنتشر بينهم أمراض مختلفة، وأصبحت أعداد كبيرة منهم تحت وطء تهديدات كبيرة تتفوق على التهديد بالقصف الذي ما يزال مستمرا منذ أكثر من 50 يوما، باستثناء أيام محدودة من أيام الهدن التي عقدت مع الاحتلال الصهيوني.



واشار هؤلاء في تصريحات لـ"الغد"، الى صدور بيانات اممية، لضرورة التدخل الفوري لانقاذ السكان من كارثة محققة وموت جماعي، وادخال الوقود والماء، وتشغيل المستشفيات قبل المساعدات الغذائية.



الرئيس التنفيذي للشبكة الطبية الدولية "امفنت" د. مهند النسور، قال إن انتشار الأوبئة والأمراض في القطاع على أشده، مشددا على تصريحات مدير عام الصحة العالمية د. ادهانوم تودرس، الذي أفصح فيها بأن غزة بحاجة لوقف إطلاق نار دائم، فهذا الامر بات ملحا، لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين العزل.



وأوضح النسور، أن نحو 1.3 مليون شخص يعيشون حاليا فيما يتوافر من ملاجئ وملاذات، وأن الاكتظاظ ونقص الغذاء والماء والصرف الصحي والنظافة الأساسية وإدارة النفايات، والحصول على الأدوية، كلها مجتمعة وغيرها، تؤدي لارتفاع عدد حالات الاصابة بالامراض.



وكشف عن حالات الاصابة بالمرض التي حدثت في القطاع بالارقام، إذ ان هناك نحو 111,000 إصابة بالجرب و12000 بالقمل و11000 بالإسهال 36,000، و24000 بالطفح الجلدي، و2500 بالقوبياء، و2500 بجدري الماء، و1,100 باليرقان، علاوة على كل ذلك، هناك خطورة من زيادة تفشي الأمراض المعدية.



وقال النسور، الخبير في الأوبئة والعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، نظرا للظروف المعيشية ونقص الرعاية الصحية في القطاع، وجراء خروج 27 مستشفى من أصل 36 و32 مركز رعاية أولية من الخدمة، ما قد يؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الاهالي في غزة، الى جانب من تقتلهم عمليات القصف الجوي لطائرات الاحتلال الصهيوني.



ولفت الى خطورة ما يعانيه المرضى الفلسطينيون، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وكذلك من يعانون من أمراض مزمنة كمرضى غسيل الكلى، متوقعا بأن الأمراض قد تقتل أكثر من القنابل، فالتداعيات الصحية والبيئية التي فرضتها الحرب العدوانية على قطاع غزة وتسببت بتراكم أكثر من 35 ألف طن من النفايات الصلبة في المدينة، بسبب حظر جيش الاحتلال الصهيوني، سيؤدي إلى كارثة بيئية.



وقال النسور، إن الوقود الذي يجري تسليمه لتشغيل مضخات المياه الرئيسية في القطاع، والذي أيضا جرى توزيع كمياته على مرافق مياه وصرف صحي في مناطق جنوب غزة للقيام بالعمليات اللازمة لتقديم الخدمات، غير كاف للاستمرارية بتقديمها.

من جهته، قال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، إن مئات الآلاف في غزة، يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والربو.



ولفت في بيان صحفي، إلى أن المخاوف في بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تركزت على المرضى في المستشفيات، أما الآن، فهناك قلق حقيقي على من تبقى من الأصحاء.



وأضاف المنظري، في غزة هناك أكثر من مليوني نازح، يفتقدون للمأوى، منهم نحو مليون يعيشون في مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويفتقرون إلى أدنى أساسيات الحياة، وكل ما يتوفر لكل من 220 غزيا دورة مياه واحدة ولكل 4500 غزي وحدة استحمام واحدة.



وبين، أن الأمراض التنفسية الحادة تنتشر في القطاع، وقد أصابت 100 ألف غزي، فيما يعاني 70 ألفا من الإسهال، كما تفشت الأمراض الجلدية كالجرب، لافتا الى أنه قبل اندلاع الحرب، كان هناك 7 آلاف طفل دون الـ5 يعانون من الهزال، و4 آلاف يعانون من الهزال الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأعداد ارتفعت الى الى 27 % لتصل إلى 10 آلاف طفل.



وأوضح أن 450 ألف غزي، باتوا يعانون من أمراض نفسية، وأن المستشفى الوحيد المختص بعلاج الامراض النفسية في القطاع، توقف عن العمل.



وقال المنظري، إن الأزمة تتفاقم جراء هشاشة وضعف النظام الصحي في القطاع، فمن أصل 36 مستشفى هناك 9 تعمل بطاقة جزئية، اذ تقدم خدمات بسيطة، مثل الإسعافات الأولية، ولا تستطيع تقديم ما هو أكبر من هذا.



من جهته قال الخبير في الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، ان الوضع الصحي والإنساني خطر في القطاع، وينذر بكارثة بيئية وصحية حرجة جدا، نظرا للظروف المعيشية والصحية والبيئية والغذائية التي يعيشها اهلنا في القطاع، فضلا عن أن نقص الرعاية الصحية الذي يتسبب بأمراض عديدة، تودي بحياة عدد أكبر ممن استشهدوا جراء قصف الاحتلال الصهيوني على القطاع.



واشار المعاني إلى أن نحو 1.3 مليون غزي يعيشون حاليا في مراكز إيواء وتحت وطأة ظروف بيئية صعبة جدا، حيث لا تتوفر لهم مياه نظيفة مأمونة صالحة للشرب، وتغيب مقتضيات تحقيق النظافة العامة والشخصية، الى جانب الاكتظاظ والازدحام في مراكز الايواء، مع نقص فادح في الغذاء والمياه ومتطلبات النظافة الشخصية والعامة الأساسية، وسوء الصرف الصحي، وغياب إدارة للنفايات، وصعوبة الحصول على الأدوية، وكلها عوامل تؤدي لاصابة مئات الآلاف من الغزيين بالأمراض، كالكوليرا، والامراض الجلدية، وامراض الجهاز التنفسي الحادة، والاسهال، والجرب، والقمل، ولا نستبعد إصابة غزيين بامراض أخرى.



وأوضح المعاني، ان الحاجة أصبحت ملحة وماسة حاليا لوقف جميع مظاهر الحرب والعدوان على القطاع، وهناك ضرورة قصوى لوقف كامل لإطلاق النار، فهذا الأمر بات ملحا، وأصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للغزيين، حتى يصار إلى إصلاح المنظومة الصحية والطبية المدمرة في القطاع، وإعادتها للعمل مرة أخرى، مشددا على ان هناك حاجة للقيام بذلك اليوم قبل غد.



ولفت الى انه يوجد حاجة ماسة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء والمستهلكات الطبية والصحية والمياه إلى مناطق شمال القطاع، بوالذات الذي تعرض بشكل متواصل ومكثف لقصف الاحتلال الغاشم، ما تسبب بدمار البنية التحتية، وتعريض الإنسان لإبادة جماعية وجرائم حرب من كل الانواع، فالاحتلال دمر البشر والحجر.

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