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سفير الإمارات يؤكد توافق بلاده مع الأردن حول آلية دعم القضية الفلسطينية

12/2/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أشاد سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وأصدرت السفارة الإماراتية بيانا صحفيا تحدث فيه السفير عن العلاقات الثنائية الإماراتية الأردنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات الموافق ليوم السبت 2 / 12 / 2023 .

وقال السفير الإماراتي:“يسرني بداية أن أتقدم بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52”.

وأضاف:“يعد الثاني من ديسمبر من كل عام فرصة لتسليط الضوء على قيم دولة الإمارات ونموذجها الرائد ورؤيتها البناءة للتعاون الدولي والأمن والاستقرار والازدهار، والاحتفاء بالإنجازات التنموية الكبيرة التي تحققت”.

وزاد:“فقد شهد عام 2023 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الإقليمي والدولي، فخلاله استطاعت دولة الإمارات مواصلة جهودها الوطنية الطموحة في مجال الاستدامة والازدهار الاقتصادي”.

وتابع:“وقد أعلنت دولة الإمارات عام 2023 للاستدامة، تحت شعار“اليوم للغد” حيث تضع دولة الإمارات ضمن أولوياتها تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ نظرا للمخاطر المحدقة بعالمنا والناجمة عن هذه القضية العالمية الملحة، حيث تعطي دولة الإمارات أولوية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق التحولات في مجال الطاقة المستدامة”.

وبين أنه وفي هذا الصدد، تستضيف دولة الإمارات العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي وتركز دولة الإمارات على جعله مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، وتحقيق تغيير جذري، وتحويل الاتفاقيات إلى واقع عملي ملموس وإنجازات.

وشدد على أنه وتماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وقال:“بصفتي سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يسعدني أن أشيد بالعلاقات الاستراتيجية الأخوية المتجذرة التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية”.

وأشارإلى ارتباط الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات تاريخية متجذرة في المجالات كافة، أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وجلالة الملك الحسين بن طلال“طيب الله ثراهما”، وسار على نهجهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين“حفظهما الله” وقد وصلت العلاقة إلى مستويات متميزة من التعاون في كافة المجالات.

وقال إن ما يجمع البلدين من علاقات متميزة يأتي بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، فهناك تعاون وتنسيق وثيقين بين البلدين وعلى كافة المستويات، وانسجام وتوافق في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين في كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية حيث يعمل البلدان معا على إيجاد الحلول بالطرق الدبلوماسية والسلمية، ولذلك نجد أن المشاورات بين قيادتي ومسؤولي البلدين مستمرة والتنسيق كامل على أعلى المستويات بهدف تعزيز العمل العربي المشترك.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لفت السفير الإماراتي إلى توافق تام بين دولة الإمارات والأردن، حول آلية دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وفقاً لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال الحل السلمي والدعوة إلى الحوار واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وترتبط الدولتان باتفاقيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصحية والرياضية والنقل الجوي والبري، إضافة إلى المجال العسكري والشرطي.

وخلال اللقاء الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” وجلالة الملك عبدالله الثاني، في نوفمبر الماضي أثناء زيارة الدولة التي إجراها جلالته للإمارات العربية المتحدة، تم التوقيع على مذكرات تفاهم وتشمل مشاريع استثمارية وتنموية تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، فقد وصلت قيمة المشاريع والاستثمارات ما يزيد على 18 مليار دولار، وتشمل العديد من القطاعات مثل: الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية، فضلا عن وجود تبادل تجاري كبير بين البلدين يصل سنوياً إلى نحو 3 مليار دولار أمريكي.

وتبلغ الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات نحو ملياري دولار، خاصة في قطاع العقارات.

وقال السفير: “ولا يفوتني أن أشيد بجهود ودور الأشقاء من الأردن المقيمين في دولة الإمارات والذين يتجاوز عددهم الـ 200 ألف والذين يساهمون بفاعلية في الإنجازات ودفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، وهم يلقون كل الترحيب”.

وختم السفير “وختاماً أدعو الله تعالى أن يحفظ الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وقيادتهما الرشيدة وأن يديم على البلدين الشقيقين وشعبيهما نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار”.

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