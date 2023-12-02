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شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها

12/2/2023 4:22:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد وسائل اعلام بارتقاء شهيدين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.
وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة جنوب شرق غلاف غزة.

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