شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها

شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها
التاريخ
12/2/2023 4:22:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد وسائل اعلام بارتقاء شهيدين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.
وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة جنوب شرق غلاف غزة.
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