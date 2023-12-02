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سرايا القدس تقصف عمق إسرائيل برشقات صاروخية

12/2/2023 4:22:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت "تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة".
من جهته أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من داخل قطاع غزة وبأن صفارات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة.
وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في مفالسيم وسديروت وايفيم ونير عام في غلاف غزة، وفي مستوطنة تكوعا جنوب القدس المحتلة.

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