سرايا القدس تقصف عمق إسرائيل برشقات صاروخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت "تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة".
من جهته أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من داخل قطاع غزة وبأن صفارات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة.
وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في مفالسيم وسديروت وايفيم ونير عام في غلاف غزة، وفي مستوطنة تكوعا جنوب القدس المحتلة.
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