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حماس: أبلغنا الوسطاء الاستعداد لتجديد الهدنة في غزة

12/2/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الجمعة، إن الحركة الإسلامية أبلغت الوسطاء استعدادها لتجديد الهدنة، بعد تجدد الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب 7 أيام من وقف إطلاق النار.
وذكر حمدان في تصريحات نقلتها "قناة الأقصى" التابعة لحماس أن الكرة الآن في الملعب الأميركي، ورأى أن المواقف الأميركية منحازة دائما لإسرائيل ولم تكن يوما محايدة بشأن القضايا الفلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل طلبت إطلاق سراح مجندين اثنين على اعتبار أنهما من المدنيين وذلك خلافا لبنود اتفاق التهدئة، وفق حمدان.
وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحبطت جهود تجديد التهدئة لأنه اكتشف أن مسارها يدمر روايته ويعزز مصداقية المقاومة.
وحمّل البيت الأبيض حركة حماس مسؤولية عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة قائلا إن الحركة الفلسطينية لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين وهو ما كان من شأنه أن يمدد الهدنة.
وعلق عضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق على اتهام البيت الأبيض، بقوله إن الإدارة الأميركية لم تكتفِ بإعطاء الضوء الأخضر للعدوان و"حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، بل "تضع نفسها دوما محاميا مخلصا عن إسرائيل في كل مراحل عدوانها وإرهابها".

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