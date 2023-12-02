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اليونيسف: غزة تعتبر أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل

12/2/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل إن قطاع غزة يعتبر اليوم مرة أخرى أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل.
وذكرت في منصة إكس أن ظروف الشتاء القاسية في الطريق، مشددة على ضرورة أن تقوم كل الأطراف بما في وسعها لحماية الأطفال.
مشيرة إلى أن غزة تعتبر "أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل اليوم".

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