اليونيسف: غزة تعتبر أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل إن قطاع غزة يعتبر اليوم مرة أخرى أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل.
وذكرت في منصة إكس أن ظروف الشتاء القاسية في الطريق، مشددة على ضرورة أن تقوم كل الأطراف بما في وسعها لحماية الأطفال.
مشيرة إلى أن غزة تعتبر "أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل اليوم".
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