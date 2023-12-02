خبراء عن ما بعد الهدنة: حماس ستخرج أقوى من قبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت قناة إن بي سي الإخبارية الأميركية عن خبراء عسكريين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استغلت الهدنة الأخيرة لإعادة تجهيز قواتها وتسليحها وتمركزها.
وأشار الخبراء إلى أن وقف القتال الأخير كان انتصارا صافيا لحماس عسكريا وسياسيا وأعطاها ميزة تكتيكية.
ووفقا لما نقلته القناة فإنه يمكن لحماس أن تخرج أقوى عسكريا من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
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