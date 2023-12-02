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خبراء عن ما بعد الهدنة: حماس ستخرج أقوى من قبل

12/2/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نقلت قناة إن بي سي الإخبارية الأميركية عن خبراء عسكريين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استغلت الهدنة الأخيرة لإعادة تجهيز قواتها وتسليحها وتمركزها.
وأشار الخبراء إلى أن وقف القتال الأخير كان انتصارا صافيا لحماس عسكريا وسياسيا وأعطاها ميزة تكتيكية.
ووفقا لما نقلته القناة فإنه يمكن لحماس أن تخرج أقوى عسكريا من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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