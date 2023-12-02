سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادا وكالة الأنباء العربية السورية "سانا"، بأن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيرا إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
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