-->

Saturday, 02 December 2023 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

12/2/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادا وكالة الأنباء العربية السورية "سانا"، بأن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيرا إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

MENAFN02122023000072011014ID1107524831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث