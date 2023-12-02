قصف إسرائيلي عنيف شمال وجنوب غزة.. واقتحامات واسعة بالضفة

تواصل طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيتها وزوارقها، قصف عدة مواقع في قطاع غزة، تتركز بشكل لافت في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه أيضا الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.

ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح الجمعة، إلى نحو 190 شهيدا وأكثر من 600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.



الاحتلال يقتحم بديا ويعتقل شابا

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، شابا خلال اقتحامها بلدة بديا غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بديا واعتقلت الشاب مصطفى الشيخ بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اقتحمت محال تجارية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط بلدية البيرة، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

الاحتلال يقتحم بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت منزلي المواطنين سمير القاضي، وإبراهيم الهور، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضاف أنه قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام في بلدة يطا جنوبا، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على أثاث ومعدات منها، كما داهمت منزلي الشقيقين زكريا وعيسى العمور وقامت بتفتيشهما.

وأشار إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين



أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في صور باهر





أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال داهمت المنزلين، وقامت بلحام الأبواب والشبابيك لمنع الدخول اليهما لحين تنفيذ قرار هدمهما، كما حدث مع منزل الشهيد خيري علقم في حي راس العمود ببلده سلوان المجاورة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت في محاصرة المنزلين، وإعاقة الدخول والخروج من البلدة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز لقوات الاحتلال بدء إجراءات هدم منزلي الشهيدين نمر.

واستُشهد الشقيقان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات.

الاحتلال يقتحم المزرعة الغربية



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل.