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المدير السابق لوكالة“سي آي إيه” يشكك لأول مرة في قدرات الاستخبارات الإسرائيلية

12/2/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار التقرير الذي نشرته صحيفة“نيويورك تايمز” عن تجاهل إسرائيل لمعلومات مزعومة حصلت عليها منذ أكثر من عام بشأن هجوم حركة حماس على المستعمرات الإسرائيلية، الكثير من التعليقات في الصحافة الأمريكية، ولكن المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية جون برينان كان صريحاً للغاية بالحديث عما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قوية بالفعل كما كانت تدعي في الماضي.
وفي لقاء أجرته المضيفة أندريا ميشيل على شبكة“إن بي سي نيوز”، قال برينان إنه كان ينبغي على إسرائيل مشاركة هذه المعلومات مع المخابرات الأمريكية لتقييم ما إذا كانت حماس تعمل بالفعل على تطوير هذا النوع من القدرات أم لا.
وأضاف“كان بإمكان إسرائيل أن تقرر أن الخطة كانت طموحة في تلك المرحلة وأن حماس لم تكن لديها القدرات اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم الواسع النطاق”،“لكن هذه الوثيقة كان ينبغي أن تكون الدافع وراء جهود إسرائيل لجمع المعلومات الاستخبارية خلال العام الماضي”.
والوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم“جدار أريحا”، حددت، نقطة بنقطة، بالضبط نوع الهجوم، الذي إلى مقتل حوالي 1200 في المستعمرات الإسرائيلية بالجنوب.
وقال برينان إنه” يتساءل حقًا عن مدى ضعف نظام الاستخبارات الإسرائيلي في علاقته مع صناع السياسة وما إذا كان هذا النظام اليوم قويًا كما أعتقد أن الكثير منا رآه في السنوات الماضية”.-(وكالات)

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