اليابان تأمل في تهدئة التوتر بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه يأمل تهدئة التوتر بغزة في أقرب وقت.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، أن كيشيدا أعرب، خلال اللقاء الذي استمر 30 دقيقة مع هرتسوغ، عن أمله في تهدئة التوتر بقطاع غزة في أقرب وقت.
وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن زيادة الإمدادات المادية واللوازم، أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وخلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد كيشيدا أن استمرار الحرب في غزة أمر مؤسف، وأنه من المهم العودة إلى الاتفاق التهدئة في أقرب وقت.
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