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اليابان تأمل في تهدئة التوتر بغزة

12/2/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه يأمل تهدئة التوتر بغزة في أقرب وقت.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، أن كيشيدا أعرب، خلال اللقاء الذي استمر 30 دقيقة مع هرتسوغ، عن أمله في تهدئة التوتر بقطاع غزة في أقرب وقت.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن زيادة الإمدادات المادية واللوازم، أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وخلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد كيشيدا أن استمرار الحرب في غزة أمر مؤسف، وأنه من المهم العودة إلى الاتفاق التهدئة في أقرب وقت.

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